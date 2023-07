Giulia Salemi si tuffa nella recitazione dopo l’addio al Grande Fratello Vip?/ “Finite le riprese…”

Giulia Salemi dopo l’addio al GF Vip: l’enigmatica Instagram story

Quale sarà il futuro di Giulia Salemi in tv, dopo l’addio al Grande Fratello Vip? La nota influencer ha confermato sui social, dopo voci e indiscrezioni che si sono rincorse nell’ultimo periodo, che non prenderà parte alla prossima edizione del reality. L’anno scorso ha vestito i panni di regina social del programma, intercettando le tendenze e il sentiment su Twitter e proponendo in prima serata i messaggi del pubblico. Tuttavia, a partire da settembre non la ritroveremo sulla poltrona che ha occupato nel corso dell’ultimo anno, ma impegnata in nuovi progetti professionali, come da lei raccontato.

Tra questi progetti, però, potrebbe esserci anche l’ipotesi recitazione, stando ad un indizio social condiviso sulle sue Instagram stories e che non è passato inosservato. La Salemi ha infatti condiviso una foto sul suo profilo che la ritrae in un rinomato ristorante romano, di fronte ad un bel piatto di pasta, con una scritta piuttosto emblematica: “Finite le riprese ovviamente non poteva mancare la mia tappa fissa a Roma“.

Giulia Salemi si tuffa nella recitazione? Il mistero sul suo futuro

Giulia Salemi potrebbe presto diventare attrice? Le riprese sono un chiaro riferimento ad un suo recente impegno sul set? Si tratta di un film, una fiction, una serie tv o qualcos’altro? Al momento non è chiaro su quale nuovo progetto è impegnata la nota influencer, ma quelle “riprese” lasciano intendere che potrebbe presto debuttare nel mondo della recitazione con qualche nuovo progetto televisivo o cinematografico.

La certezza, al momento, è che non la rivedremo al Grande Fratello Vip 8. “L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto“, aveva scritto sui social. Presto, dunque, potrebbe sciogliere ogni riserva e rivelare cosa bolle in pentola nel suo futuro professionale.

