Pierpaolo Pretelli conduttore di BellaMà al posto di Pierluigi Diaco/ Quando e perché: “Ci sarà anche Giulia”

Pierpaolo Pretelli conduttore di BellaMà: prenderà il posto di Pierluigi Diaco per una puntata

Grandi novità in arrivo per Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino è ormai sempre più lanciato nel mondo della TV tanto che presto debutterà come conduttore. Lo fa sapere in anteprima TvBlog che svela l’esordio di Pretelli a BellaMà. Pierpaolo condurrà una puntata del programma, sostituendo di fatto Pierluigi Diaco. Si tratterà di un unico appuntamento, dopo il quale la conduzione tornerà al padrone di casa.

Diaco replica alla Lucarelli: "Parolacce a BellaMà? Programma antico"/ "Zanicchi? Chi sono io per fermarla"

Ma quando vedremo Pierpaolo Pretelli alla conduzione di BellaMà? Ecco quanto svela la fonte: “Nella puntata di domani – quella in onda il venerdì viene tradizionalmente registrata il giovedì mattina – sarà annunciato che per un giorno cambierà la conduzione del programma. Infatti, al posto di Diaco, per una sola puntata, ci sarà proprio il lanciatissimo Pretelli.”

Giulia Salemi asfalta Dal Moro e Spinalbese/ "Daniele aggressivo, Antonino usa..."

Pierpaolo Pretelli conduttore di BellaMà, quando lo vedremo?

Pur essendo registrata domani, la puntata con Pierpaolo Pretelli andrà in onda dopo il Festival di Sanremo 2023, in partenza martedì 7 febbraio: “Questo speciale appuntamento andrà in onda dopo Sanremo. A proposito di Festival, BellaMa’ da lunedì 6 settembre sarà interamente dedicato alla kermesse canora e si allungherà di un giorno, considerando che andrà in onda, sempre in diretta, eccezionalmente anche sabato 11 febbraio”. Non è stata ancora specificata la data precisa della messa in onda della puntata con Pretelli, tuttavia sappiamo di cosa si occuperà: “A lui spetterà intervistare, prima, lo stesso Diaco e, poi, la fidanzata Giulia Salemi.”

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, replica alla polemica di Gianmarco Onestini/ "Riporto solo il sentiment del web"

© RIPRODUZIONE RISERVATA