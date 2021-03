Pierpaolo Pretelli/ Dalla Gregoraci a Giulia Salemi: “Chi è più sottone adesso?”

Pierpaolo Pretelli a Verissimo, parlerà di Elisabetta Gregoraci e della famosa cena?

Pierpaolo Pretelli è pronto a calcare il suo primo palco televisivo dopo l’uscita dal Grande Fratello vip 2020. L’ex velino ha lasciato il programma da finalista ma non da vincitore piegandosi, alla fine, alla supremazia di Tommaso Zorzi e chiudendo questa lunga edizione da secondo. Come ha sempre detto, però, la sua vittoria alla fine l’ha ottenuta ovvero la possibilità di stare insieme a Giulia Salemi, la sua neo fidanzata. oggi sarà a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare non solo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma anche quello che è successo subito dopo, quando le luci si sono spente e ha potuto riabbracciare su figlio Leo ma anche la sua bella Giulia Salemi pronta a mettersi da parte per lasciare insieme padre e figlio dopo sei mesi lontani.

“Chi è più sottone?”, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in love sui social

Nella casa non sono mancate le polemiche soprattutto per via della voglia di Pierpaolo di avvicinarsi ad Elisabetta Gregoraci salvo poi farsi indietro quando ha capito che tra loro poteva non esserci niente. In quel momento in casa è arrivata Giulia Salemi ed è stato subito chiodo schiaccia chiodo e questo ha fatto impazzire i fan dei Gregorelli che non hanno mandato giù il suo cambiamento. Alla fine un po’ tutti ci hanno dovuto fare i conti, famiglia di Pierpaolo compresa, visto che i due appaiono molto innamorati anche in questi giorni fuori dalla casa. Al grido di ‘chi è più sottone’ i due si lasciano andare a divertenti video in cui li vediamo in tuta cenare insieme come una coppia ormai ben datata. Cosa racconterà di loro e di questa nuova vita a Verissimo Pierpaolo Pretelli oggi pomeriggio?



