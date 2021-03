Pierpaolo Pretelli/ Dubbi sulla paternità del fratello Giulio e sulla Salemi…

Pierpaolo Pretelli ha dubbi sulla paternità del fratello Giulio e al Grande Fratello vip 2020 rivela…

Pierpaolo Pretelli ha vissuto una serata intensa venerdì al Grande Fratello Vip 2020 ma non per via del gioco, visto che ormai da tempo sa bene di essere uno dei finalisti del programma, bensì per la lieta novella arrivata nella casa e che lo ha un po’ destabilizzato. Il giovane vippone era pronto ad uscire e vivere al 100% la sua storia con Giulia Salemi ma adesso a impensierirlo un po’ c’è il fatto che suo fratello presto diventerà padre. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso Giulio che spesso in questa edizione è stato protagonista tra rivelazioni, lacrime e liti. Se in un primo momento Pierpaolo Pretelli sembrava molto felice alla notizia complimentandosi con lui e rilanciando al grido di: ‘Potrei farlo anche io un altro con Giulia magari… perché no’. In casa la sua reazione è stata un po’ diversa. Pierpaolo è convinto che prima di diventare padre suo fratello dovrà diventare un uomo e dovrà capire come fare a mantenere la famiglia perché la sua compagna con il bambino non potrà farlo. Insomma per lui le cose si sono fatte subito serie dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma cosa ne sarà di lui questa sera?

Notte di fuoco in arrivo con Giulia Salemi?

Il primo scontro nell’ultima puntata di questa sera sarà quello tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi e subito dopo? Provando a pensare il fatto che sia proprio l’influencer il vincitore di questo televoto, siamo sicuri che la sua scelta potrebbe cadere proprio su Pierpaolo alla luce del suo sentimento per Stefania Orlando e, magari, la paura dello scontro con Dyane Mello. Cosa ne sarà quindi dell’ex velino a quel punto? Il suo percorso verso la possibile vittoria è lastricato di polemiche e gossip, soprattutto dopo il suo cambio di rotta dall’affetto per Elisabetta Gregoraci all’amore profondo per la sua Giulia Salemi alla quale ha promesso già una notte di fuoco questa sera. La loro serata potrebbe iniziare già in diretta visto che tra le sorprese per i finalisti potrebbe esserci finalmente l’incontro dei due magari in Arena con tanto di palloncini e simili, per una proposta romantica. Il resto lo scopriremo solo questa sera su Canale5.



