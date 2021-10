Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro a Tale e quale show/ Rischia tutto a colpi di teatralità

Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro nella terza puntata di Tale e quale show 2021 ed è già tutto dire. Va bene calarsi nei panni di Sangiovanni ma per Achille Lauro ci vorrà un lavoro ben diverso e molto più arduo. Quello che il fidanzato di Giulia Salemi dovrà portare sul palco non saranno solo le movenze e gli sguardi ricercati dell’artista che si è reso protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo, ma dovrà portare look, stravaganza e una profondità nella voce che è davvero difficile da duplicare.

Giulio Pretelli è papà, Alessia Pellegrino ha partorito/ È nata Sophie "Grande gioia"

Siamo sicuri che Pierpaolo Pretelli sia bravo, lo ha dimostrato, ma la prova di questa sera lo metterà davvero con le spalle al muro e in questa puntata rischierà il suo percorso e la sua classifica con un passo falso. Alla fine riuscirà a spuntarla oppure no?

Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro nella terza puntata di Tale e quale show 2021

La risposta arriverà solo questa sera quando Pierpaolo Pretelli salirà sul palco di Tale e quale show 2021 lo stesso che la scorsa settimana lo ha visto protagonista nei panni di Sangiovanni. Nella puntata scorsa, Pierpaolo Petrelli ha portato sul palco Sangiovanni mentre la canzone nella quale si è esibito è Malibù. Il make up è molto simile all’originale e questo ha facilitato molto le foto. Bastava guardarlo, anche da vicino, per trovare molta somiglianza con il vincitore di Amici ma nella vocalità le cose non sono andate così bene e i giudici hanno evidenziato quale imperfezione.

Pierpaolo Pretelli è Sangiovanni/ Panariello geloso: "è ringiovanito! come ha fatto?"

Nonostante qualche piccolo intoppo, però, alla fine Loretta Goggi e i suoi compagni di avventura si sono complimentati con lui per aver portato sul palco e in scena un pezzo difficile. Per lui un posto a metà classifica con 47 punti a fine serata, questa sera farà meglio?

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Lacrime e polemiche dopo lo scherzo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA