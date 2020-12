Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati?/ Video, sotto la pioggia e poi..

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati al Grande Fratello Vip 2020 oppure no? Inutile dire che la notizia del momento sembra essere proprio questa perché spinti dai fumi natalizi i due potrebbero essersi lasciati andare addirittura a due lunghi baci. I rumori che si sono uditi sotto le coperte e la reazione di lei che si aggirava in casa al grido di “non ce la posso fare” lasciano pensare che dopo tanta resistenza alla fine i due abbiano ceduto alla loro alchimia sotto gli occhi di tutti fin da quando lei è entrata nella casa. In questi giorni i due hanno avuto modo di sentirsi sempre più vicini tanto che lui ha addirittura ammesso: “Sei me al femminile” proprio per far notare la vicinanza che hanno raggiunto in questo mese insieme.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono baciati al Grande Fratello Vip 2020?

I fan dei Gregorelli continuano a presidiare la casa urlando fuori con il megafono chiedendo a Pierpaolo Pretelli di rispettare Elisabetta Gregoraci e la stessa (almeno così si pensa) ha mandato un aereo sulla casa al grido di “Pierpa vola da solo”. A quanto le loro preghiere però non sono state ascoltate perché, nonostante la diffidenza e la paura di lei, alla fine ieri sera si sono ritrovati in giardino sotto la pioggia. Proprio per via della pioggia si sono nascosti sotto le coperte e a quel punto sembra che sia andato in scena il famoso bacio. Ma sarà davvero così? Siamo sicuri che nella prima serata di lunedì, Alfonso Signorini avrà modo di indagare e capire quello che è successo tra i due mentre tutti gli altri erano in casa.

Ecco il video del momento:

