Pierpaolo Pretelli escluso da Battiti Live/ “Vittima di un pregiudizio nella musica”

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al Grande Fratello Vip 5, sta vivendo un momento d’oro: è fidanzato con Giulia Salemi e ha fatto uscire il suo singolo “L’estate più calda”, scritta con Shade. Ma anche altri ex gieffini, come Stefania Orlando, Giacomo Urtis e Andrea Zelletta, hanno pubblicato delle hot estive: “È bello perché questo GF Vip ha permesso a tutti di realizzare anche progetti lavorativi”, ha detto a Chi la Salemi, che appare nel video del singolo del fidanzato. Proprio con l’ex tronista i rapporti si erano raffreddati dopo la fine del reality, ma ora le cose sembrano essersi risolte: “Si è sentito con Giulia, lo abbiamo invitato alla festa per il lancio del mio disco, ma aveva impegni famigliari. Però ci siamo scritti, è tutto a posto anche con lui”, ha spiegato Pretelli.

Pierpaolo Pretelli/ "L'estate più calda" classico tormentone: primo su iTunes a Malta

Pierpaolo Pretelli escluso da Battiti Live 2021: ecco perché

Pierpaolo Pretelli nonostante il tormentone estivo non ha partecipato a “Battiti Live 2021”, il programma musicale dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci, con cui Pretelli aveva legato particolarmente dentro la casa del GF Vip prima dell’arrivo di Giulia Salemi. Sulle pagine di Chi, l’ex velino ha spiegato il motivo dell’esclusione dal programma che andrà in onda su Italia 1 dal 13 luglio: “Sono stato proposto, ma non è andata bene. Chi viene dalla tv paga uno scotto, un pregiudizio, nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo”. Da giorni si parla della sua partecipazione a Tale Quale Show dal prossimo settembre, ma Pierpaolo Pretelli non ha confermato preferendo lasciare un alone di mistero sulla sua presenza, già data per certa: “Mi piacerebbe partecipare. Aspettiamo di sentire cosa dice Carlo Conti”.

