Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi nessuna dedica per compleanno/ Scoppia la polemica!

Può dirsi la coppia vip più amata dai telespettatori del Grande fratello vip e in queste ore, tuttavia, gli ormai ex Gf vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, destano preoccupazione generale via social sulla loro lovestory, tra i fedeli followers. Il motivo del sentiment negativo del web sugli ex gieffini? A quanto pare nella giornata del 31 agosto 2022 è ricorso il compleanno di Pierpaolo Pretelli, ma da parte di Giulia Salemi non è giunta alcuna dedica, o almeno non a mezzo social network. Un particolare alquanto curioso, che non è passato inosservato al popolo della rete, che non a caso ora ipotizza tra congetture varie che la coppia vip nata al Gf vip 5 sia sull’orlo di una crisi d’amore e stia nascondendo la presunta rottura per non destare delusione nei fan.

Tuttavia, i due papabili sposi avrebbero condiviso del relax insieme in questi giorni -seppur apparendo distanti via social- e l’ultimo gossip di Dagospia sembra chiarire lo stato dell’arte attuale della lovestory tanto amata dagli utenti del web, sbocciata in tv al gioco dei vipponi condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto ripreso dal portale-web d’informazione diretto da Roberto Dagostino, nel dettaglio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero in procinto di convolare a nozze, motivo per cui non vi sarebbe nulla da temere rispetto al prosieguo della lovestory dei due ex gieffini vip: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano”, fa sapere la fonte. E le indiscrezioni sugli ex gieffini vip non finiscono qui.

A quanto pare, neanche il lavoro può mancare per la coppia, anche se nel caso di Giulia potrebbe rivelarsi “pericolosa” una collaborazione che Pierpaolo ha in cantiere con un’ex Gf vip 6 particolarmente sexy: “Lei da settembre riprende Salotto Salemi, mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”, aggiunge la fonte sibillina, e non si esclude che Giulia possa palesare una certa gelosia verso la papabile rivale in amore italo-americana.

Insomma, l’italo-persiana potrebbe vedersi protagonista, in vista dei fiori d’arancio, di un triangolo amoroso con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, la quale ha fatto breccia nei cuori del pubblico tv con il poliamore condiviso al Grande fratello vip 6 insieme ai promessi sposi Alex Belli e Delia Duran. Staremo a vedere, quindi, se le preannunciate nozze dei “Prelemi” verranno celebrate.











