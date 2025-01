Era il 10 gennaio 2025, solo pochi giorni fa: la data del lieto evento forse più importante per Pierpaolo Pretelli e la compagna Giulia Salemi. Lei mamma per la prima volta, lui papà bis dopo Leonardo nato da una relazione precedente; ha visto la luce il piccolo Kian, primo figlio della coppia. Una gioia immensa che insieme hanno raccontato sui social, in tv, sottolineando come sia l’ennesima rappresentazione di un legame ormai più forte che spazza via definitivamente i piccoli e brevi intoppi del passato.

Ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona per presentare il suo prossimo spettacolo teatrale con Giulia Ottonello, Pierpaolo Pretelli ha rinnovato la gioia per la nascita di suo figlio Kian impreziosendo il racconto con una curiosità relativa al significato del nome del piccolo. Data l’etimologia e le origini persiane del nome scelto, in molti avranno pensato che sia stata Giulia Salemi ad avere l’ultima parola. In realtà, come raccontato dal conduttore, la genesi della decisione è da ascrivere a tutt’altra circostanza.

Pierpaolo Pretelli a La Volta Buona: “Giulia vuole un secondo figlio, una femminuccia…”

“Mi è arrivato come suggerimento su Instagram; io e Giulia Salemi avevamo condiviso sui social che accettavamo suggerimenti ed è arrivato questo nome che mi piaceva tantissimo. Appunto Kian, andai a vedere il significato e mi ha colpito molto…”. Dunque, proprio i fan di Pierpaolo Pretelli e della compagna Giulia Salemi avrebbero il merito di aver aiutato la coppia nella scelta del nome del loro primo figlio, appunto Kian. Il conduttore e attore ha poi raccontato: “Mio figlio Leonardo è felicissimo e non vede l’ora di conoscere il suo fratellino”. Inoltre, il futuro di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi potrebbe essere condito da una famiglia ancora più ampia con la nascita di un altro figlio. “Ora tocca alla femminuccia; poco dopo il parto ho chiesto a Giulia se ne volesse un secondo e mi ha detto subito sì, non me l’aspettavo. Mi ha dimostrato che lo vorrà, ma con calma, ora ci godiamo Kian…”.