Pierpaolo Pretelli/ Rischia la nomination a causa di Giulia Salemi?

Pierpaolo Pretelli in nomination al Grande Fratello Vip 2020?

Pierpaolo Pretelli rischia la nomination al Grande Fratello Vip 2020? La tensione nella casa sale e mentre il momento dell’addio e della fine del gioco sta arrivando, il fatto che lui sia così vulnerabile e così labile nei sentimenti continua a far discutere dentro e fuori il programma. Ancora una volta i fan sono pronti a dividersi sul suo comportamento e i fan dei Gregorelli sono ancora sul piede di guerra convinti che le cose non siano andate come previsto e solo perché lui è stato un abile giocatore che ha sfruttato la questione Gregoraci per rimanere nella casa e adesso sta facendo lo stesso con Giulia Salemi.

Altri, invece, sono convinti che i suoi sentimenti siano sempre sinceri e che, dopo il comportamento della calabrese, abbia fatto bene a chiudere e andare avanti cambiando capitolo. Questo, però, è lo stesso discorso fatto nella casa tanto da farlo finire nel mirino magari dei nuovi arrivati che potrebbero nominarlo proprio per via di quello che sta succedendo con la Salemi?

La lite con Giulia Salemi per il misterioso Alessio

Sullo sfondo rimane proprio il suo affetto per l’influencer al Grande Fratello Vip 2020. Pierpaolo Pretelli ha ricevuto nuovi messaggi dall’esterno della casa con un nome su tutti, quello di un misterioso Alessio che sarebbe fidanzato di Giulia Salemi fuori dalla casa. A quel punto ha dato di matto perché non vuole assolutamente finire nuovamente nel tritacarne come è successo con la Gregoraci della quale si continuava a dire che aveva un altro fuori dalla casa. Lei ha provato a chiarire a calmarlo e parlare dei suoi sentimenti e alla fine è riuscita a calmarlo e anon farsi dire addio. I due adesso sono uniti più di prima e sicuramente li vedremo di nuovo fianco a fianco nella diretta.



