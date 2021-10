Pierpaolo Pretelli sarà Irama a Tale e quale Show/ Un’altra imitazione sanremese

Torna Pierpaolo Pretelli a Tale e quale show è il vero protagonista che puntata dopo puntata è sempre più credibile nel ruolo di cantante e di imitatore. Dopo il terzo posto dell’ultima puntata proverà anche questa volta a raggiungere il podio con in cantante che rientra nella sua “confort-zone” ovvero Irama. Per lui un altro interprete sanremese che potrebbe esaltare le caratteristiche di Pierpaolo Pretelli. Sarà veramente così? Lo scopriremo solo staserta.

Nella scorsa puntata il ragazzo ha imparato l’accento napoletano, copiando Clementino, rapper campano. Ha dovuto interpretarlo cantando Cos Cos Cos e per imparare l’accento ha chiesto consigli a Biagio Izzo, come ha confermato nella clip di presentazione. La performance è iniziata con Pretelli che ha imitato bene i movimenti del rapper di Napoli, dimostrando di essere anche abbastanza bravo con l’accento napoletano, quindi ha imparato bene. Il giudice Giorgio Panariello è stato il primo a dare la sua opinione, infatti ha detto che ha parlato meglio il napoletano di Biagio Izzo e ha visto che la canzone non l’ha letta, ma che invece l’ha imparata a memoria. Anche Loretta Goggi gli ha fatto i complimenti, dicendogli che è stato padrone della scena ed è stato brano a muoversi. Cristiano Malgioglio ha detto che gli è piaciuto molto, è stato bravo a tenere il ritmo ed è stato più interessante del cantante napoletano.

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei partecipanti maggiormente apprezzati in questa edizione e ha raggiunto il podio imitando Clementino, in quanto ha vinto la terza puntata. Il ragazzo è riuscito a mettere d’accordo sia il pubblico che la giuria, conquistando anche il critico Cristiano Malgioglio, il quale lo ha messo al primo posto nella sua top, affermando che gli è piaciuto anche di più dello stesso Clementino e non ha potuto non dirlo. Loretta Goggi ha detto che ha avuto difficoltà a capire le parole della canzone, anche se Pretelli non è napoletano e quindi doveva essere più semplice comprendere il testo.

Ha aggiunto che è andato a tempo, si è mosso bene, è stato padrone della scena e che questo ragazzo si farà sicuramente e otterrà successo.

Quindi Pierpaolo Pretelli è stata una vera e propria rivelazione, vedremo nella prossima puntata, dove vestirà i panni di Irama, chissà se riceverà lo stesso clamore. La sua bella fidanzata Giulia Salemi tornerà presto in televisione con un innovativo programma che andrà in onda su Italia 1. Malgioglio ha apprezzato l’esibizione di Pierpaolo Pretelli, facendo una critica al rapper napoletano, dicendo che l’uomo è stato addirittura più interessante e bravo del cantante originale di Cos Cos Cos. Clementino ha risposto ironizzando, ma infastidito, e ha detto che Malgioglio è più inutile dell’ananas che si mette sulla pizza.



