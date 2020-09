Pierpaolo Pretelli/ Sexy barista, scherzi e…uccello per la De Blanck! (Gf Vip 2020)

UCCELLO PER LA DE BLANCK E… AMICO DI ANDREA

Pierpaolo Pretelli il velino, il non vip di questa edizione o forse il pupillo di Patrizia de Blanck? Il suo ruolo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 cambia di ora in ora perché sicuramente, a differenza di altri (vedi Massimiliano Morra), il bel morettino si sta dando da fare. Basta seguire la diretta giorno dopo giorno per beccarlo sempre e ovunque, con le mani in pasta, dietro il bancone della colazione o pronto a fare uno scherzo agli altri inquilini diventando complice di Andrea Zelletta ed Enock, risultato? Il pubblico sta iniziando ad apprezzarlo e non solo quello. Nei giorni scorsi, infatti, è stata Patrizia de Blanck ad apprezzare le doti del velino tanto da invitarlo a fare il bagno. Una volta che lui è entrato nella vasca, lei lo ha bagnato e invitandolo anche a fare il bagno senza slip tanto di sicuro lei non si scandalizza visto che di uc*elli nella vita ha avuto modo di vederne tanti.

PIERPAOLO PRETELLI INTERESSATO A DAYANE MELLO AL GRANDE FRATELLO VIP?

Pierpaolo Pretelli comunque continua a resistere alle parole della contessa e per adesso è ancora rimasto vestito anche durante il bagno ma la De Blanck è sempre presente nelle sue giornate tanto che proprio nelle scorse ore, il velino ha pensato bene di farle uno scherzo portandole via lo stand che lei tiene in camera e di cui è tanto gelosa. Lui, Andrea e Tommaso Zorzi hanno portato via lo stand di nascosto ricevendo poi una serie di insulti da parte della contessa che, alla fine, si è comunque divertita. Il sodalizio tra Pierpaolo e Andrea profuma tanto di possibile “coppia di amici” dell’edizione, sarà davvero questa la ciliegina sulla torta del velino? Sullo sfondo rimane il suo interesse per Dayane Mello, a suo dire molto sensuale. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti…



