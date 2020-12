Pierpaolo Pretelli/ “Tradisce” Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli in nomination al Grande Fratello Vip 2020, sarà eliminato?

Ed eccoci qui pronti a parlare di un altro Pierpaolo Pretelli, il terzo che stiamo conoscendo da quando ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip 2020. Il bel velino sembra deciso a rimanere nella casa e dopo aver sentito suo figlio Leo sembra un po’ più sereno ma, intanto, in casa continua a districarsi tra le sue mille donne. Giulia Salemi è l’unica che in questo momento gli regala un po’ di spensieratezza. I due ballano spesso insieme, cantano in giardino, sorridono e si sostengono tanto che in molti hanno letto nel suo arrivo la ragione del distacco da Elisabetta Gregoraci complice anche un po’ il fatto che Selvaggia Roma gli ha rivelato qual è l’impressione che le persone hanno fuori di lui. Tutto sommato l’arrivo delle due donzelle ha fatto bene a Pierpa che finalmente ha smesso di piangere e soffrire per la Gregoraci capendo che con lei non ci sarebbe mai stato niente di più che coccole e abbracci né dentro la casa e né fuori.

Pierpaolo Pretelli: “Con Elisabetta si è rotto qualcosa”, pronto a conoscere Giulia..

Chiuso questo capitolo, Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 sta provando ad andare avanti e se la particolare amicizia con Giulia Salemi non bastasse, ecco venire a galla quella con Selvaggia Roma. I due si sono parlati molto in giardino e Pierpaolo si è detto contento per il fatto che stia venendo a galla il lato positivo e romantico della sua coinquilina e non solo quello aggressivo che ha mostrato nei suoi primi giorni in casa. I due sono consapevoli del fatto che la loro conoscenza sia un po’ superficiale e così si ripromettono che presto la approfondiranno e proveranno a raccontarsi e conoscersi meglio. Chi sta sempre in guardia è proprio Elisabetta Gregoraci che ha provato di nuovo a parlare con Pierpaolo Pretelli che alla fine ha ammesso che qualcosa ormai si è spezzato e che non riesce più a starle vicino e sostenerla come prima anche se la loro amicizia rimane. A riprova di questo ecco apparire un altro abbraccio, un po’ freddino in realtà, a favore dei fan che hanno inviato sulla casa un messaggio in cui sottolineano che la showgirl calabrese o, meglio, i suoi occhi, lo cercano sempre.



