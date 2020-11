Pierpaolo Pretelli/ Tutto finito con Elisabetta Gregoraci, e con Andrea Zelletta..

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020, amicizia chiusa con Elisabetta Gregoraci?

Come è finita per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020? L’ex velino è uno dei pochi a non essere finito in nomination questa settimana e presto dovrà fare i conti con il fatto che, comunque vadano le cose, presto dovrà salutare alcuni amici. La notizia che il Grande Fratello Vip 2020 andrà avanti fino a febbraio lo ha destabilizzato un po’ tanto da dirsi pronto ad indagare sulla questione famiglia e sul figlio Leo per cercare di capire se potrà andare avanti o meno ma, intanto, Elisabetta Gregoraci è pronta a fare la valigia e andare via, lo stesso farà anche Enock, salvo cambiamenti, e a ruota anche Francesco Oppini. A quel punto Pierpaolo rimarrà solo con Andrea Zeleltta e con le nuove arrivate Selvaggia Roma e Giulia Salemi, le persone con cui ha più legato nella casa. La tensione però è alle stelle e in questi giorni difficili l’ex velino ha avuto modo di pensare a suo figlio ma, soprattutto, al fatto che il suo matrimonio sia fallito e questo lo ferisce molto. Non sa se ha fatto tutto quello che era in suo poter per impedirlo, forse era troppo giovane, ma costringere suo figlio a vivere con due genitori separati gli fa vivere tutto questo come un fallimento personale. Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno provato a consolarlo facendogli capire che non ha fatto niente di male e che per un bambino è peggio vivere in un ambiente di discussioni e scontri. Alla fine Pierpaolo se ne farà una ragione oppure no?

Pierpaolo Pretelli discute con Andrea Zelletta

Dall’altro lato, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, le cose non sono andate meglio per Pierpaolo Pretelli che si è trovato a discutere con i suoi compagni di stanza e con la stessa Elisabetta Gregoraci. Tutto è nato dalla considerazione di Andrea di sentirsi messo da parte da Enock e Pierpaolo. Il tronista ha ribadito di averlo detto non per ferire i due amici ma perché questo comportamento lo fa stare male. A complicare le cose arriva una battuta di Elisabetta Gregoraci che elogia il comportamento di Andrea pungendo Pierpaolo ed Enock che finiscono col discutere con lei che continua a lanciare queste frecciatine anche se la showgirl parla solo di un fraintendimento perché tutti e tre sanno bene quello che prova. La discussione continua poi proprio con Pierpaolo che sembra ormai allo stremo delle forze nel suo rapporto con la Gregoraci. I due analizzano i loro alti e bassi e alla fine la stessa showgirl ribadisce: ‘io non mi fidanzerai mai con te’. Argomento chiuso quindi anche se questo non significa che il chiarimento ci sia stato.



