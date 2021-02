Pierpaolo Pretelli: “Un figlio con Giulia Salemi? Perché no!”/ Confessione shock!

Questa sera al Grande Fratello Vip è arrivata per Pierpaolo Pretelli una notizia davvero inaspettata. Suo fratello Giulio diventerà papà. La sua fidanzata Alessia, con la quale sta da pochi mesi, è incinta. Spiazzato, Pierpaolo ha augurato il meglio a suo fratello e alla compagna e, allo stesso tempo, si è ritrovato a pensare al suo di futuro come padre. “Avere un figlio, diventare un genitore, è un’emozione che vorrò, spero, rivivere presto.” ha allora ammesso in diretta al Grande Fratello Vip. Inevitabile l’accostamento a Giulia Salemi, con la quale è nata una storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Signorini infatti lo stuzzica subito: “Vorresti averlo con Giulia?”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, un figlio insieme nel futuro? Imbarazzo in diretta

Imbarazzato ma contento della domanda, Pierpaolo Pretelli fa capire che un figlio con Giulia Salemi non è un’idea assurda, anzi: “Con Giulia? Perché no!” Lei sorride dallo studio ma è chiaro l’imbarazzo provocato dalla domanda di Signorini. Se, infatti, Pierpaolo taglia corto dopo queste risposta breve, Giulia preferisce non commentare la possibilità ma si limita ad un grosso sorriso, seppur un po’ imbarazzato.



