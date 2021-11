Piersilvio Berlusconi, marito Silvia Toffanin e figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentini/ “Sono in tv grazie..”

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin dal loro amore nati due splendidi figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono più innamorati che mai. Un grande amore vissuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo di cui fanno entrambi parte visto che il primo è il figlio di Silvio Berlusconi e ricopre il ruolo di vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, mentre lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La coppia è legata da tantissimi anni, ma non si sono ancora sposati anche se a suggellare il loro amore è stata la nascita di due splendidi figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Due figli a cui sono legatissimi. La Toffanin in una delle pochissime interviste rilasciate alla stampa, per la precisione a Il Fatto Quotidiano, si è sbottonata sulla sua vita privata parlando del suo ruolo di mamma: “se lo chiede a loro le diranno che sono pesante (ride, ndr). Sono sicuramente una mamma chioccia, molto presente. Sono meravigliosi e io non posso stare senza di loro”. Non solo, la Toffanin ha anche confermato che la figlia Sofia Valentina a volte la chiama Piersilvia: “è vero. Era convinta che, visto che suo padre si chiama Pier Silvio, che la mamma si chiamasse Piersilvia. Ovviamente ci ridiamo insieme”.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: sono passati vent’anni

L’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin procede a gonfie vele. In questi giorni la conduttrice di Verissimo è stata paparazzata in compagnia della sua famiglia intenta a festeggiare il suo 42esimo compleanno. Una festa tranquilla trascorsa in compagnia dei suoi familiari più stretti a conferma della volontà di riservatezza e discrezione che da sempre la Toffanin ricerca nella sua vita. Un anno importante per la Toffanin che, sulla scia del successo di Verissimo, quest’anno ha raddoppiato l’appuntamento anche alla domenica. Una scelta che è arrivata poco dopo la proposta: “ci ho pensato un bel po’, avevo dubbi ma alla fine ho deciso di provare. L’azienda ha voglia di sperimentare anche altro, per ora sono otto, dieci puntate poi si vedrà”.

La Toffanin non nasconde che l’essere la compagna di Pier Silvio Berlusconi l’abbia sicuramente aiutata per la carriera in tv. “Assolutamente più aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione” – ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano sottolineando di non esserci stata male per i pregiudizi: “è parte del gioco ma devo dire che ora non lo percepisco più. Sono passati vent’anni”.



