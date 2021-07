Pietrangelo Buttafuoco: “Positivi dopo vaccino? Pazzia”/ “Isteria spaventa italiani”

Pietrangelo Buttafuoco, noto scrittore, è intervenuto a “Stasera Italia Weekend” in occasione della puntata trasmessa su Rete 4 nella serata di domenica 18 luglio 2021, interpellato sulla questione connessa all’emergenza sanitaria. Il letterato ha sottolineato che, nonostante i vaccini, “non si capisce niente di cosa si debba fare. La definizione di vaccino è esaustiva: se ci vacciniamo contro il vaiolo, il vaiolo non lo prendiamo. Questa volta, invece, siamo in una situazione totalmente impazzita, in cui ci si contagia anche se vaccinati”.

A detta di Buttafuoco, c’è qualcosa che non funziona e che si traduce in un caos che va a determinare un’incertezza generale, in merito alla quale “nessuno sa cosa dire: questo gridare all’emergenza, contrasta con le esigenze quotidiane. Occorre capire se ci sono morti, se ci sono ricoveri. L’analisi si fa sulle cose dure”. A suo giudizio, la gente ha tutto il diritto di avere paura e ha tutto il diritto di farsi spiegare bene le cose. Per esempio, “io non capisco una cosa: se sono vaccinato e se ho scaricato il Green Pass dopo le due dosi, qualcuno mi spieghi perché posso ritrovarmi contagiato. Se non è pazzia questa…”.

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: “DEI MIGRANTI NON FREGA NIENTE A NESSUNO”

Pietrangelo Buttafuoco, nel prosieguo del suo intervento a “Stasera Italia Weekend”, ha evidenziato come sia inimmaginabile che questo vaccino “non garantisca copertura totale. Non esiste nella natura, nella scienza, persino nella transessualità l’ipotesi del quasi incinto: o sei vaccinato o non sei vaccinato”. Lo scrittore ha poi precisato di non volere assolutamente negato l’efficacia vaccinale, ma che pretende “di non avere più rotte le scatole, dopo essermi sempre vaccinato. Non voglio smettere di vivere per la paura di morire. Ci sono tante persone che si stanno vaccinando e bisogna invogliare alla vaccinazione. È un danno alla campagna di vaccinazione l’isteria con la quale si sta orchestrando questo continuo richiamo all’emergenza”.

Spostando invece l’attenzione alla situazione politica in Italia, Buttafuoco, sulle recenti tensioni nel Centrodestra e nel Centrosinistra ha sottolineato come sia difficile immaginare divorzi a pochi mesi dalle elezioni, mentre per il Movimento Cinque Stelle “Conte ormai è la dolce euchessina”. Infine, un appello per i migranti: “Mi piacerebbe che la Sinistra si potesse svegliare sulle cose vere, come il pane e la fatica quotidiana. Gli immigrati ci piacciono finché sono in navigazione, dopo possono essere sfruttati sotto il sole a cinque euro all’ora, o anche meno, fino a quando muoiono…”.



