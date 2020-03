Pietro Delle Piane/ “Antonella Elia bacia tutti? Ho perso 6 chili e non dormo più”

Pietro delle Piane è solo bravo a gestire le sue emozioni o non le prova? Il compagno di Antonella Elia finisce nuovamente sotto accusa anche oggi a Mattino5 a poche ore dalla puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020, e le cose per lui non migliorano. Dopo aver risposto a Lubamba, Pietro delle Piane finalmente può dire la sua su Antonella Elia rea di averlo lasciato, almeno a parole, ma senza causare molti scossoni emotivi al compagno che oggi continua a ribadire: “Ma si dai Federica, è come quando due litigano e poi si lasciano via sms, devono rivedersi per parlare e capire, siamo adulti”. Federica Panicucci prende per buone le sue parole e poi torna all’attacco mostrando a Pietro delle Piane una serie di foto e video in cui Antonella Elia, forse recitando per la prova della settimana e non solo, si avvinghia ad Aristide Malnati, ad Antonio Zequila e Fabio Testi che arriva a baciarla anche solo per consolarla.

PIETRO DELLE PIANE HA PERSO SEI CHILI PER ANTONELLA ELIA

Anche in questo caso Pietro delle Piane sorride e rimanda al mittente le accuse: “Stanno recitando, nella casa e come se fossero in una soap, mi da fastidio che le sue labbra sfiorino quelle degli altri, ma non è una cosa grave. Fanno quello che devono fare, per un mese ha fatto i massaggi a Patrick…”. La conduttrice ribadisce il fatto che da lui non traspare molto ma che qualcosa che gli lavora dentro ce l’ha visto che ha raccontato che non dorme e che ha perso sei chili: “Mi da fastidio, se ho scelto di stare con una donna che questo mestiere devo giustificarla poi certo che mi manca visto che è la donna con la quale vive la sua quotidianità”. Arriveranno nella casa anche queste parole di Pietro per tranquillizzare Antonella Elia dopo lo scontro con Valeria Marini?

© RIPRODUZIONE RISERVATA