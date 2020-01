Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ I due sono pronti al matrimonio?

Pietro Delle Piane potrebbe diventare presto il marito di Antonella Elia, nuova concorrente del Gf Vip 4. La storica valletta di Mike Bongiorno dalla parlantina al vetriolo, starebbe infatti già pensando ai fiori d’arancio. Almeno in base a quanto svelato dal settimanale Chi pochi mesi or sono. Per questo i fan della Elia hanno già iniziato una caccia per ottenere tutte le informazioni sull’attore e doppiatore italiano che potrebbe rendere moglie la showgirl: da quanto ne sappiamo, Pietro ha iniziato a lavorare in teatro a soli 15 anni e poi ha studiato recitazione a Roma dopo aver conseguito la laurea. Nel 2001 invece, dice DiLei, ha debuttato in teatro dopo aver frequentato la scuola di Fioretta Mari per recitazione e dizione, finendo poi per lavorare con Nino Manfredi, Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi, Franco Nero e persino Gerard Depardieu. Scenografica anche la proposta di matrimonio che avrebbe fatto ad Antonellina: data 1 novembre 2019, l’artista avrebbe chiesto la sua mano durante una cena romantica vicino Fontana di Trevi, nella Capitale, regalandole un anello. Voci di corridoio però annullate dalla stessa Elia qualche mese più tardi a CR4 – La Repubblica delle donne: “Non ho mai annunciato nessun matrimonio. Lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata, ma io non mi sposo”.

Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia: nessuna crisi a un anno dall’inizio della relazione

Nessuna crisi fra Pietro Delle Piane e Antonella Elia, ad un anno di distanza dall’inizio della loro relazione. L’attore e la concorrente del GF Vip 4 vivono ancora un rapporto felice, ma l’intenzione della Elia è di godersi appieno questo legame prima di pensare a qualcosa di più serio. Una linea di pensiero che forse vede l’attore d’accordo, visto che Antonellina appare sul suo profilo social ben di rado. L’ultimo scatto risale infatti allo scorso 25 novembre, quando Pietro ha scelto di usare una foto con la Elia per parlare di violenza sulle donne. “Sogno un mondo in cui gli uomini non usano violenza sulle donne. E le donne non perdonano gli uomini che usano violenza su di loro”, ha scritto citando una frase dello scrittore Nicola Brunialti. Clicca qui per guardare la foto di Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Sappiamo però che i due condividono appieno la passione per lo sport e in particolare per le moto, visto che appaiono di nuovo insieme alcune settimane prima, i occasione del Gran Trofeo d’Europa. Anche se è stato sempre Pietro a condividere foto che riguardano la loro coppia, rispetto alla showgirl che preferisce gestire i propri profili social in altro modo.

Il sogno di Pietro





© RIPRODUZIONE RISERVATA