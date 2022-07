Pietro Delle Piane sposa Antonella Elia?/ Un’amica smentisce, è polemica!

Pietro Delle Piane e Antonella Elia verso le nozze: l’annuncio viene smentito da una fonte insider

Molti telespettatori li ricordano per essersi imposti come la coppia più chiacchierata di Temptation island 2020 e nell’ultimo periodo, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sono tornati a far parlare di sé. Il motivo? I due storici piccioncini vip sono tornati a parlare di fiori d’arancio tra loro, o meglio l’attore cosentino -come ripreso da Gossip & TV- ha testualmente riferito di voler convolare a nozze con l’amata showgirl torinese, dopo la rottura avvenuta pubblicamente tra loro. “Certo che ci sposeremo presto . Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”, è il messaggio con cui l’attore dal fascino mediterraneo ha voluto diramare la flash news delle nozze in cantiere con l’ex opinionista del Grande fratello vip. Ma sarà vero che i due vogliano sposarsi nell’imminente, dopo le diverse posticipazioni avvenute negli ultimi anni, delle loro nozze?

Nel frattempo le indiscrezioni sul preannunciato matrimonio vip si fanno sempre più incessanti, anche grazie allo zampino di Dagospia, che nel suo ultimo spiffero diramato in rete non solo riprende la flash news di gossip del possibile grande passo di Antonella Elia con Pietro Delle Piane, ma riferisce il commento di una fonte insider e quindi vicina alla coppia vip, che smentirebbe categoricamente l’annuncio dell’attore sui fiori d’arancio in arrivo.

Tutte le volte che le nozze sono state posticipate… la polemica web

“Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno -è quanto si apprende tra le righe riprese dal portale web d’informazione-. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: ‘questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…’. Noi rimaniamo in attesa”. Insomma, i due promessi sposi potrebbero stupire i loro fan annullando ancora una volta le nozze e se ciò accadesse non si tratterebbe del primo annullamento nel loro caso.

Come si apprende dall’annessa polemica esplosa nel web sulla veridicità del progetto di nozze della coppia, basti pensare che nel 2019 i due vip si lasciavano immortalare in un servizio fotografico su Chi magazine, mentre Pietro Delle Piane infilava l’anello al dito di Antonella Elia, come annuncio delle loro nozze, che alla fine non si sono mai tenute. Nel 2020, ne seguiva poi la partecipazione della coppia vip sull’orlo di una crisi d’amore a Temptation island, dopo che nel gennaio 2020 l’attore faceva sapere: “Ci siamo promessi che se le cose vanno bene e non litighiamo come prima, fra un anno ci sposeremo”. Nel giugno 2021, poi, Antonella Elia faceva sapere tra le Instagram stories di volere il grande passo con l’amato, un progetto che ripiombava nel dimenticatoio, fino al nuovo annuncio di Pietro datato luglio 2022… Chi vivrà, vedrà se i due si sposeranno…











