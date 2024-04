Pietro Fanelli choc: “Odio i reality ma faccio L’isola dei Famosi perché potrebbe servirmi”/ “Sono mitomane”

Vladimir Luxuria incastra Pietro Fanelli: “Hai detto che odi i reality però sei all’Isola dei Famosi”. Lui spiega perché

Pietro Fanelli viene messo alle strette da Vladimir Luxuria nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024. “Tu hai detto che odi le telecamere, odi i reality e tutto questo, lo confermi?”, chiede la conduttrice, facendo riferimento ad affermazioni fatte da Pietro in passato. “Sì, – conferma lui – non vuol dire niente.”

Pietro espone allora il suo pensiero e il perché, nonostante l’odio per i reality, è all’Isola: “Io penso che le persone molto spesso lavorano per dare da mangiare alla propria famiglia, magari il lavoro che fanno non gli piace ma hanno un obiettivo dopo. Non per forza quello che fanno deve piacere loro. Per una volta che faccio una cosa che non mi piace devo essere dilaniato?”

Pietro Fanelli: “A volte cedo al male che è in me però…”

Sonia Bruganelli è però pronta a replicate: “Però perdonami Pietro, puoi fare il cameriere, un altro tipo di lavoro, non è obbligatorio andare in televisione se non è una cosa che ti soddisfa.” Il poeta-modello allora si sbilancia: “L’Isola la faccio perché penso che possa servirmi“. E continua: “Io sono mitomane, cedo all’ego, cedo al male che è in me, ma non vuol dire che io sia solo quella parte lì. Sono diviso in più parti, a volte le cose che facciamo sono spinte da più matrici. L’importante è evolversi, capirsi, io mi comprendo, farò anche scelte sbagliate ma sono sincero.” Luxuria chiude allora il discorso, ammettendo di apprezzare la sua sincerità e il suo personaggi all’Isola dei Famosi.











