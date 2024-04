Pietro Fanelli, lite con Sonia Bruganelli: “Vergogna, ridete di chi muore di fame”/ Lei: “Sei pagato come me”

Lite tra Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi 2024: cos’è accaduto in diretta

Botta e risposta infuocato, in diretta all’Isola dei Famosi 2024, tra Sonia Bruganelli e il naufrago Pietro Fanelli. Tutto nasce quando l’opinionista, sul cibo-gate, interviene contro Khady Gueye. La concorrente la scorsa settimana si era detta del tutto innocente ed estranea ai fatti, ma è stato poi svelato che fosse in realtà coinvolta. “Perdonami Khady, ma con quale faccia vieni a parlare degli altri quando tu hai dichiarato che avevi la coscienza pulita, quando poi abbiamo visto che il riso te lo sei mangiato?”, ha allora tuonato Sonia.

“È una cosa che si può capire, siamo qua e stiamo morendo di fame”, ha replicato Khady, Sonia Bruganelli si è allora ammorbidita, aggiungendo: “Io sono d’accordo con voi perché quello che stiamo dicendo dall’inizio è che voi davvero morite di fame. Avete rubato un po’ di riso, insomma, ditelo però.”

Quando Pietro Fanelli è stato interpellato sulla vicenda, “il poeta” dell’Isola dei Famosi ha replicato duramente a Sonia Bruganelli: “Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza, vergognatevi voi“. La dura accusa ha però trovato la replica altrettanto dura dell’opinionista: “Le parole hanno un peso e non ti devi permettere di dire vergognatevi. Io sono stata pagata per stare qui, tu sei stato pagato per stare lì.”











