Pietro Fanelli, tutti contro all’Isola dei Famosi 2024: “Arrogante e cafone”/ “Vuole fare il personaggio!”

Pietro Fanelli nel mirino degli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024: cos’è successo

Se i concorrenti famosi dell’Isola dei Famosi 2024 hanno appena fatto il loro arrivo in Honduras, ci sono quattro concorrenti che sono già già da due giorni. Si tratta di persone ‘non famose’, tra le quali al momento spicca Pietro Fanelli. Il ‘poeta’, così è stato definito all’Isola, si è già fatto tutti nemici. Il motivo? Finora ha mostrato ben poca collaborazione nel nuovissimo gruppo.

Leader Isola dei Famosi 2024, prova del fuoco/ Clamoroso ‘ex aequo’, i naufraghi incoronano Greta Zuccarello!

I compagni d’avventura Peppe Di Napoli e Khady Gueye hanno palesato già in modo infuocato il loro disappunto nei confronti di Pietro Fanelli. Il fatto che il ragazzo non voglia collaborare nella pesca, nella preparazione del cibo o nell’accensione del fuoco, ha sollevato malumori nei suoi confronti e, di conseguenza, i primi scontri. “Ma perché sei venuto all’Isokla?”, è stata la domanda provocatoria di Sonia Bruganelli, “Vorrei godermi l’esperienza, conoscere nuove persone, riflettere…” è stata la risposta pacata di Pietro.

Isola dei famosi 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: aspre critiche per Joe Bastianich e Samuel Peron

Khady Gueye accusa Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi 2024: “Arrogante e cafone!”

Pietro Fanelli, oltre a non collaborare, tende però anche ad isolarsi: “Io con le persone che non amo, non riesco a stare sempre insieme.” ha specificato. “Non partecipa: non vuole accendere il fuoco, non vuole pescare… Vuoi essere arrogante e cafone ma fino a un certo punto!” ha tuonato Khady Gueye contro il giovane concorrente. “O sta facendo il personaggio o il bambinone!”, è il commento piccato di Peppe Di Napoli. Una cosa è certa: Pietro Fanelli solleverà un bel po’ di polemiche e scontri in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA