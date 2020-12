Pietro Pellegri, fidanzato Viktorija Mihajlovic/ Il calciatore: “sono pazzo di te”

Pietro Pellegri è il fidanzato di Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic. C’è un nuovo amore nella vita della figlia dell’allenatore del Bologna: si tratta del 19enne attaccante del Monaco ed ex Genoa. Un amore nato da pochissimo che la coppia ha voluto condividere con tanto di foto e messaggi pubblicati sui social a conferma che c’è un sentimento vero e profondo. Sia Pietro che Viktorija hanno postato degli scatti del loro “amore” con tanto di commenti: da “ciao, casino del mio cuore” scritto dalla ex naufraga de L’Isola dei Famosi alla replica del calciatore che senza girarci intorno ha detto “Sono pazzo di te”. Che dire il cuore di Viktorija batte forte per il giovanissimo Pietro, ma non è la prima figlia di Sinisa che si innamora di un calciatore. Anche Virginia, infatti, è fidanzata con Alex Vogliacco, ex difensore della Juventus U23. Ma chi è Pietro Allegri? Classe 2001, Pietro è nato a Genova e a detta di molti è un enfant prodige del calcio italiano. A soli 15 anni ha debuttato in Serie A segnando il primo gol durante l’ultimo incontro ufficiale di Francesco Totti. All’età di 16 anni è diventato il terzo più giovane marcatore in Serie A, dopo Amadei e Gianni Rivera stabilendo poco dopo un altro importante record: è il più giovane calciatore a realizzare una doppietta in Serie A.

Pietro Pellegri: Viktorija Mihajlovic è la fidanzata

Una carriera promettente quella di Pietro Pellegri che l’ha portato a giocare al Monaco in Francia con cui ha siglato un contratto da 31 milioni di euro. A pensare che Pietro ha soli 19 anni e ha ancora tanto, tantissimo da dimostrare nel mondo del calcio. Oltre alla fama come calciatore, oggi Pietro è balzato nelle pagine della cronaca rosa per la storia d’amore con Viktorija Mihajlovic, figlia del tecnico del Bologna Sinisa e di Arianna Rapaccioni. Chissà se Viktorija avrà già fatto le presentazioni ufficiali a casa considerando che, ospite de I Lunatici, aveva raccontato: “il primo fidanzatino che ho portato a casa? Era un po’ in soggezione. Ma anche ora le mie amiche sono in soggezione, quando le invito a cenare a casa mi dicono che se c’è Sinisa vengono dopo cena. Lui non ti mette molto a tuo agio, rimane un po’ freddo, o anche quando fa la battuta, magari viene male e devi ridere per forza. Lo stesso vale anche per i fidanzati, da piccola era molto geloso dei miei fidanzati, ma anche io ci mettevo del mio. Portavo a casa ragazzi un po’ bizzarri, diciamo così”.

