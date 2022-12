Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ “É il mio primo fan. Mi dice sempre che…”

Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito: il primo incontro

Pietro Perdini è l’uomo che, da più di vent’anni, condivide la propria vita con Marisa Laurito che, in lui, ha trovato il compagno giusto con cui trascorrere la propria vita. I due sono sono sposati, ma il loro rapporto è profondo e stabile e rende serena l’attrice che, in un’intervista di qualche tempo fa, ha raccontato anche il primo incontro con Pietro. I due incrociarono per la prima volta i loro sguardi sotto gli occhi di Renzo Arbore.

“Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan’”. Quel complimento così particolare coincise con l’inizio di un corteggiamento serrato: “Io soffrivo pene d’amore, allora Renzo mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono”. E io gli dissi che glielo avevo già dato”, ha raccontato qualche tempo fa la Laurito.

Pietro Perdini e i successi di Marisa Laurito

Quella di Marisa Laurito è una carriera brillante che dura da anni. Sono tantissimi i successi collezionati dall’attrice che, nel corso della sua carriera, si è trasformata in tantissimi personaggi. L’ultimo successo è quello che ha ottenuto con “Mina Settembre”, la fiction di Raiuno in cui interpretava la zia della protagonista Mina, interpretata da Serena Rossi. In occasione della presentazione della fiction, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato la reazione del compagno Pietro ai suoi successi.

«Lui è un mio fan e quindi, qualsiasi cosa faccia, mi dice sempre che sono bravissima… D’altronde, la prima volta che ci siamo incontrati, esordì con: “Molto piacere di conoscerla. Sa che mio padre è un suo ammiratore e la segue sempre?!” (ride)», ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.











