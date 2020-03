Marisa Laurito/ “Volevo fare l’attrice e ci sono riuscita” (Da noi a ruota libera)

Marisa Laurito ospite di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini nel pomeriggio di Raiuno. L’attrice è pronta a raccontarsi come sempre senza filtri: dagli esordi al grande successo televisivo e teatrale. Una carriera straordinaria quella di Marisa Laurito che lega il suo successo a due grandi nomi dello spettacolo italiano: Eduardo De Filippo e Renzo Arbore. Intervistata da Infooggi, l’attrice ha condiviso un ricordo del grande artista napoletano “è’ inutile dire che per me è stato un Maestro. Aveva un grande rispetto per il suo lavoro. Molti lo descrivono come persona severa, in realtà la sua era disciplina. In ogni occasione, e ce ne sono state molte, mi ha fatto comprendere il valore di ciò che stavamo facendo. Non mi sarei mai stancata di ascoltarlo. A lui devo tutto quello che ho imparato”. Da lui ha imparato l’arte e il mestiere del teatro e non nasconde di essere sempre molto severa con se stessa: “nella mia camera da letto ho un libro sulla cui copertina c’è una foto di Eduardo che riesco a guardare solo se sento di aver dato il massimo. Altrimenti guardo altrove perché mi sento quasi in colpa nei suoi confronti”.

Marisa Laurito: “Renzo Arbore? Siamo sempre stati amici”

Dopo le prime opere teatrali con il grandissimo Eduardo De Filippo, Marisa Laurito ha conquistato la grandissima popolarità televisiva grazie a Renzo Arbore. Ospite di Vieni da me, la Laurito ha stuzzicato Caterina Balivo dicendo: “ti sarebbe piaciuto che ti raccontassi dell’inciucio con Arbore, eh? Così facevi lo scooppone! Però non c’è mai stato niente! Dopo quarant’anni di amicizia si scopre che erano amanti… manco per niente!”. Io e Renzo Arbore insieme? Un inciucio? Ma quando mai, siamo sempre stati solo amici. Tra noi solo 40 anni di amicizia”. Nessuna storia d’amore con il celebre showman pugliese che, insieme a Luciano De Crescenzo, considera famiglia: “ne fanno idealmente ancora parte, un legame molto forte”. L’incontro con Arbore è avvenuto proprio grazie all’amico De Crescenzo: “grazie a Luciano che aveva fatto la sceneggiatura de La mazzetta , un film a cui avevo partecipato. Con Renzo ho dovuto cambiare registro”.

Marisa Laurito: “il teatro è la mia casa”

Marisa Laurito non è solo un’attrice di teatro, visto che durante la sua carriera ha lavorato tantissimo anche in tv. “Ho fatto anche due Fantastico, con Celentano e con Baudo, con dei vestiti bellissimi. Mi divertivo tantissimo e non mi arrabbiavo mai, ancora oggi non mi arrabbio mai. Fa male alla salute. Raffaella Carrà fu molto carina con me ma lei è una grande artista, che c’è da dire su di lei? Con lei facemmo un programma dall’America” ha raccontato a Vieni da me, anche se il teatro è sempre stata la sua dimensione ideale. In occasione della messa in scena al teatro Comunale di “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi, l’attrice ha rilasciato un’intervista a catanzaroinforma rivelando: “se penso al teatro non posso fare altro che guardare alla mia vita, il teatro è la mia casa, il palcoscenico è un luogo in cui io sono perfettamente a mio agio, la prima cosa che mi viene in mente è proprio questa. Non ho mai pensato di fare altro nella mia vita. A otto anni avevo già le idee chiare, volevo fare l’attrice e ci sono riuscita”.



