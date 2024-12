Stefania Orlando è vicina a vivere per la seconda volta in carriera l’esperienza del Grande Fratello 2024; un percorso che certamente porterà in auge nuove curiosità, nuovi aspetti della sua attitudine che forse ancora sono sfuggiti ai fan più attenti. Nel frattempo, non si può non pensare al suo percorso umano e artistico senza considerare due figure fondamentali in entrambi i casi: i genitori, papà Pietro Romano Orlando e la mamma Annamaria.

Proprio Stefania Orlando in diverse occasioni televisive ha raccontato la bellezza del rapporto che la lega ai genitori, sia con papà Pietro Romano che con la mamma Annamaria. In molti ricorderanno la tenera intervista doppia con il genitore nello studio di Verissimo lo scorso inverno dove entrambi misero in evidenza la visceralità del loro legame: “Io e papà sicuramente abbiamo un bel rapporto, a volte segnato da qualche litigio perchè siamo sostanzialmente molto simili come carattere, un po’ fumantini. Siamo pignoli tutti e due, io ho preso molto da lui…”

Stefania Orlando e il magnifico rapporto con i genitori: “Parliamo di tutto…”

Un rapporto in un certo senso altalenante dal punto di vista del confronto ma con alla base un amore sincero e indissolubile; lo confermano le parole di Stefania Orlando quando parla del rapporto con il papà Pietro Romano. “Secondo me il confronto alla fine è importante, a qualsiasi età; ci confrontiamo sulle cose, guardiamo insieme la tv, parliamo di tutto”. Le parole al miele arrivano anche dal genitore che, sempre nello studio di Verissimo, aggiunse: “Il vero amore è questo, non finisce mai; una storia può finire, ma il rapporto tra padre e figlia è troppo forte”.

L’intervista di Stefania Orlando e il papà Pietro Romano a Verissimo fu impreziosita anche da una tenero intervento della mamma, Annamaria. Quest’ultima, con una tenera dedica, celebrò proprio la storia d’amore con il marito con il quale ha condiviso e costruito un’intera vita: “Sono passati tanti anni e non ci siamo mai stancati di stare insieme, siamo stati fortunati… Un bell’incontro. Abbiamo messo al mondo dei figli meravigliosi, non si poteva di più”.