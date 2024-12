Non solo Eva Grimaldi, anche Stefania Orlando è pronta a tornare al Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla quinta edizione della versione Vip varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia nella puntata di stasera, lunedì 16 dicembre 2024 su Canale 5, e non vede l’ora di vivere questa nuova esperienza televisiva. Nata il 23 dicembre 1966 a Roma grazie al suo talento è riuscita in passato a farsi sempre più spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo, conquistando non poco successo come showgirl e conduttrice. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1993, nei panni di valletta nel programma di Claudio Lippi Sì o no?.

Stefania Orlando è finita spesso al centro del gossip anche per la sua sfera personale, soprattutto per la sua storia d’amore con Andrea Roncato, il loro addio è stato molto chiacchierato. I due convolarono a nozze nel 1997 dopo quattro anni d’amore, il loro matrimonio però durò solo due anni prima di giungere definitivamente al capolinea. Per moltissimi anni la nota conduttrice e showgirl è stata legata sentimentalmente al musicista Simone Gianlorenzi, per lei approdò più volte al Grande Fratello.

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando stavano insieme da circa undici anni quando nel 2019 sono diventati marito e moglie, i due sembravano sempre più complici e innamorati ma all’improvviso hanno deciso di separare le loro strade. In più occasioni ha fatto sapere di aver sofferto moltissimo per la fine della loro storia d’amore, considera un fallimento la seconda separazione. In una recente ospitata a Storie di donne al bivio ha ammesso che non si aspettava che tra loro sarebbe finita, a detta sua lei e Simone per oltre quindici anni si sono profondamente amati. A Monica Setta ha poi detto che lei e il suo ex marito si sono lasciati in modo civile e stanno recuperando un sereno rapporto.

Da qualche mese Stefania Orlando ha ritrovato l’amore, il nuovo compagno è l’avvocato Marco Zechini. In una recente intervista ha fatto sapere che grazie a lui ha ricominciato a credere nell’amore, sono molto innamorati e stanno pensando alla convivenza. La showgirl ha anche rivelato che non è stato semplice conquistarla perché la fine del suo secondo matrimonio p stata davvero dolorosa, Marco però è stato paziente, l’ha corteggiata a lungo e alla fine è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Stefania Orlando non ha avuto figli, nella casa del Grande Fratello aveva svelato che non ha mai avuto l’istinto materno e l’ex marito Simone le diceva sempre che non era un problema. Col tempo lui avrebbe potuto cambiare idee e desiderare dei figli e la cosa un po’ la turbava. La loro storia d’amore è durata circa quindici anni e alla fine non hanno avuto figli.