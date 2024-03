Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella: chi sono i figli di Joe Barone/ Un anno fa la gioia di essere nonno

Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella: chi sono i figli di Joe Barone

Joe Barone, il dirigente della Fiorentina morto in seguito ad un malore accusato domenica scorsa prima della partita contro l’atalanta, era sposato con Camilla DeMarco. La coppia ha avuto quattro figli: Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Non si sa cosa facciano tutti i figli di Joe Barone che, però, un anno fa, aveva vissuto la gioia di diventare nonno per la nascita del primo nipotino. Giuseppe, invece, ha ereditato la passione per il calcio del padre ed è infatti un ex calciatore di Ascoli, Perugia e Salernitana.

La figlia Gabriella, invece, dalla descrizione del suo profilo Instagram, pare lavori come istruttrice di pilates. Anche l’altro figlio Salvatore, in base alle informazioni che arrivano dal suo profilo Instagram, pare lavori nel mondo del calcio.

Joe Barone e la gioia di essere diventato nonno

Dopo aver condiviso la gioia per il matrimonio del figlio Pietro, Joe Barone, un anno fa, annunciava la nascita del suo primo nipotino. Una gioia immensa per il dirigente che, sul proprio profilo Instagram, aveva pubblicato una serie di foto presentando a tutti il suo nipotino.

“Il regalo più grande… Amore mio Giuseppe Tommaso Barone nato il 14 aprile 2023 ❤️ Siamo davvero fortunati”, aveva scritto ricevendo gli auguri dei tifosi viola, di amici e colleghi.













