Pietro Senaldi: “M5S-Venezuela? Bomba utile al premier Conte”/ “Scredita Casaleggio”

Pietro Senaldi, direttore del quotidiano “Libero”, è intervenuto nel corso della puntata de “L’Aria che Tira” andata in scena nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno 2020, commentando la questione relativa al Movimento 5 Stelle e al Venezuela. “Che Gian Roberto Casaleggio sia morto dispiace ma non vuol dire nulla, anche Indro Montanelli è morto, eppure gli imbrattano la statua“, ha dichiarato, per poi aggiungere: “Credo che questa mina vagante rinforzi Giuseppe Conte e sia funzionale a screditare Casaleggio, in un momento in cui Casaleggio è a uno scontro totale con Grillo e sta cercando con Di Battista di difendere i valori originari del Movimento. Valori che invece Beppe Grillo, Luigi Di Maio e vattelapesca hanno completamente svenduto, in questa trasformazione di quello che era un partito anticasta in un partito di Governo, non si capisce se ruota di scorta o guida del Pd, comunque funzionale agli interessi di Conte”. Il sospetto di Senaldi, dunque, è che si tratti di una bomba pianificata.

PIETRO SENALDI: “ECCO LA SITUAZIONE INTERNA AL M5S”

Pietro Senaldi ha poi riferito il proprio punto di vista relativamente allo scontro vissuto internamente al Movimento 5 Stelle. “Alessandro Di Battista vuole cercare di restituire un’identità ai grillini. Il problema non è cosa vuole fare lui ma il Movimento. Beppe Grillo cambia idea ogni trenta secondi, ha un unico progetto che è quello di disfarsi del M5S, la sua creatura che ormai odia, e cooptarlo dentro il Pd. Luigi Di Maio si sta facendo i fatti suoi alla Farnesina, tra l’altro non senza danni per il Paese. Di Battista invece vuole provare a rimettere insieme i cocci del Movimento“. Secondo Senaldi il problema dei grillini è che vanno avanti a reddito di cittadinanza, di emergenza e poi anche con la cassa integrazione per chi non ha lavorato. “Ma non è sufficiente né per la ripresa né per prendere voti, perché in Italia c’è gente che sogna una società occidentale non completamente sussidiata”.



