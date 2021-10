Pif-Inter, accordo da un miliardo sfumato/ Fondo saudita ha comprato Newcastle

Nella settimana del grande acquisto del Newcastle, rilevata dal fondo saudita multimiliardario Public Investment Fund (Pif), anche una squadra italiana sarebbe potuta entrare tra le proprietà del principe ereditario Mohammad bin Salman Al Saud. Secondo quanto riportato da Libero infatti l’Inter sarebbe stata messa nel mirino del ricco saudita, con cifre monstre che si aggiravano sul miliardo, quota richiesta da Suning per la cessione del club campione d’Italia in carica.

I nerazzurri, che negli ultimi mesi hanno dovuto far cassa a causa di un rosso nel bilancio che avrebbe potuto portare a non pochi problemi nel futuro della società, potrebbero cambiare presto proprietà. L’incontro tra le parti sarebbe avvenuto a metà settembre in occasione della partita tra Inter e Real Madrid, ma da lì in poi non ci sarebbe stato nulla e Pif avrebbe preferito virare verso il Newcastle, club ufficialmente rilevato negli scorsi giorni per la felicità dei tifosi dei Magpies.

Pif-Inter, contatti da più di un anno

L’interesse di Mohammad bin Salman Al Saud partirebbe però da molto più lontano. Su Libero si legge: ” I contatti con la famiglia Zhang sarebbero partiti lo scorso anno, ma se allora i cinesi non si lasciarono allettare dall’offerta in petrodollari, ora i tempi sono cambiati e non sarebbe così peregrina l’idea che l’attuale patron dell’Inter, parecchio indebitato, possa scendere a patti. Salman avrebbe messo sul piatto un miliardo di euro”.

“Secondo quanto risulta l’opzione Inter per i sauditi non sarebbe più sul tavolo. Anche se da qui a giugno 2022 qualcosa dovrà muoversi nell’assetto proprietario dell’Inter, in fortissima perdita di bilancio che Suning non è più in grado di ripianare” ha sottolineato il quotidiano.

