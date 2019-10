Pilar Fogliati/ Debutto, tanta ironia e un fidanzato “green” (Extra Factor)

Ad accompagnare Achille Lauro nella conduzione di Extra Factor ci sarà la giovane promessa del cinema italiano, Pilar Fogliati. La 26enne romana conosciuta al grande pubblico grazie alla fiction italiana, Un passo dal cielo, andata in onda su Rai Uno è pronta per questa nuova esperienza televisiva. Nella conferenza stampa avvenuta questo martedì mattina ha dichiarato che l’Extra Factor (che andrà in onda giovedì 24 Ottobre dopo il live show di X Factor) sarà “easy, con ospiti divertenti”. Pilar Fogliati oltre che essere attrice di cinema e di teatro e doppiatrice è molto famosa anche sul web. É diventata una vera e propria star grazie ad alcuni divertenti video in cui si cimentava ad imitare i vari dialetti che si parlano a Roma, dai Parioli al centro, da Guidonia a Ponte Milvio. Questo video è diventato virale sul web, facendo migliaia di visualizzazioni e portando a Pilar Fogliati molta popolarità.

Pilar Fogliati, Extra Factor: la nuova comedy Extravergine

Pilar Fogliati, il 9 ottobre, ha debuttato su Fox Life e Fox, con la nuova comedy “Extravergine” diretta da Roberta Torre, con Lodovica Comello nei panni di una trentenne che non ha mai fatto sesso. Nella nuova irriverente serie Pilar Fogliati interpreta Samira, una carismatica e sensuale fashion influencer di origini arabe e con accento milanese, dalla carica erotica senza confini. Dal lato sentimentale le piace mantenere una certa riservatezza. Dopo la fine di una relazione abbastanza lunga con un attore misterioso più grande di lei ha dichiarato al settimanale Confidenze di essere nuovamente innamorata. “Da qualche mese ho un nuovo fidanzato. Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui. Magari succederà più avanti: sono molto indipendente e tengo ai miei spazi”.

I dialetti romani





© RIPRODUZIONE RISERVATA