Pillola contro tutti i tipi di tumore creata in Usa/ Molecola AOH1996 neutralizza proteina chiave

Il City of Hope Hospital di Los Angeles, dopo vent’anni di studi, sembrerebbe essere riuscito a creare una pillola innovativa efficace contro tutti i tipi di tumore. Il suo intervento si basa, come riportato da Microbiologia Italia, sulla molecola AOH1996, che potrebbe rappresentare lo strumento chiave per dare una svolta epocale alla lotta della medicina contro il cancro.

La molecola in questione infatti si è dimostrata capace di prendere di mira in modo selettivo e neutralizzare una proteina denominata antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA), che si trova nella maggior parte delle neoplasie in quanto è essenziale per la crescita e la moltiplicazione delle cellule tumorali. È per questo motivo che fino a questo momento era considerata dagli esperti “non controllabile”. La AOH1996, tuttavia, pare riuscire a ostacolare la sua attività, impedendo in questo modo al cancro di proliferare e diffondersi nel corpo del paziente. Essa, nel dettaglio, impedisce alle cellule con DNA danneggiato di dividersi e di replicarsi, portandole alla morte, senza conseguenze per quelle sane.

Pillola contro tutti i tipi di tumore creata in Usa: è una scoperta rivoluzionaria, via ai test

La pillola contro tutti i tipi di tumore creata negli Usa sulla base della molecola AOH1996 potrebbe rivoluzionare il mondo della medicina. I risultati dei test condotti finora sono ottimi. Il farmaco è stato provato con successo su oltre 70 linee di cellule tumorali, tra cui quelle derivanti da cancro al seno, alla prostata, al cervello, alle ovaie, al collo dell’utero, alla pelle e ai polmoni.

Lo studio clinico, tuttavia, è ancora soltanto alla fase 1. È per questo motivo che saranno necessari ulteriori approfondimenti prima di potere dare il “via libera”. I ricercatori del City of Hope Hospital di Los Angeles e tutta la comunità scientifica sono fiduciosi. Il prossimo passo sarà quello di testare il farmaco sugli esseri umani. Le somministrazioni sono state già avviate e si attendono i primi risultati, che si spera possano essere positivi.

