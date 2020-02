Pinguini Tattici Nucleari, 70 volte medley a Sanremo 2020/ Da “Salirò” a “Gianna”

Pinguini Tattici Nucleari sono tra i protagonisti di “Sanremo 2020” dove partecipato con il brano “Ringo Starr“. La band indie è alla sua prima partecipazione alla kermesse canora e sembrano destinati a lasciare il segno. Grande successo, infatti, per la band composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, Elio Biffi che hanno letteralmente conquistato e travolto sia il pubblico dell’Ariston che quello da casa. Sui social, invece, è un tripudio per la band che ha collezionato centinaia di tweet come “ascoltati ieri sera per la prima volta e li ho trovati meravigliosi, la canzone mi è piaciuta tantissimo, riferimenti compresi” e “quelli che “i #pinguinitatticinucleari io li ascoltavo da quando mangiavano omogeneizzati e ancora dovevano camminare” sono quasi peggio di quelli che fremono dalla voglia di ripetere “e chi cazzo li conosce”. Sembrerebbe aver lasciato il segno la band, che sui social è molto quotata con commenti davvero strapositivi: “i #pinguinitatticinucleari sono dei pazzi furiosi. Li amo già alla follia” scrive un ungete, mentre un altro sottolinea: “io li ho visti la prima volta tempo fa alla valle spaziale e mi erano piaciuti tantissimo e dopo ieri sera ancora di più”.

Pinguini Tattici Nucleari con medley 70 a Sanremo 2020

Dopo la prima performance live al Festival di Sanremo 2020, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a risalire sul palcoscenico del Teatro Ariston nella serata dei duetti. Un’occasione davvero speciale pensata per celebrare la grande musica italiana passata per Sanremo, visto che ogni interprete reinterpreterà alcuni classici della tradizione sanremese. La band indie ha deciso di proporre un medley spaziando dal passato fino al presente. Si passa da classici di Sanremo come “Papaveri e papere” del 1952 di Nilla Pizzi, “Nessuno mi puo’ giudicare” di Caterina Caselli, “Gianna” di Rino Gaetano, “Sara’ perche’ ti amo” dei Ricchi e Poveri, “Una musica puo’ fare” di Max Gazzè, “Saliro” di Daniele Silvestri, “Sono solo parole” di Noemi fino a “Rolls royce” di Achille Lauro. Un medley che sulla carta si preannuncia vincente e che potrebbe davvero portare la band a conquistare qualche posto nella classifica parziale dove al momento occupano la quarta posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA