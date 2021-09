PINGUINI TATTICI NUCLEARI/ Gaffe della Incontrada ai Seat Music Awards: “Loro sono…”

Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari tra gli ospiti della seconda serata dei Seat Music Awards 2021. I sei ragazzi dei ‘PTN’ (così li chiama Vanessa Incontrada) sono dei veri e propri ‘fenomeni’ a detta dei conduttori. Il loro genere di musica è molto diverso da quello dei cantanti apparsi finora, prevalentemente rapper e trapper, e anche la loro performance è a dir poco scoppiettante. I premi per loro sono due, uno per il disco Ahia! e l’altro per il singolo Scrivile scemo.

BAKE OFF ITALIA 2021, 2a PUNTATA/ Diretta, eliminato e streaming: torta Dobos e...

Piccolo errore all’inizio: la conduttrice afferma che i Pinguini Tattici Nucleari sono ‘3 fenomeni’, mentre invece i componenti in tutto sono 6 (la voce Riccardo Zanotti, i due chitarristi Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini, il bassista Simone Pagani, il batterista Matteo Locati e il tastierista Elio Biffi). Dopo l’esibizione, Vanessa si scusa: “6 fenomeni(agg. di Rossella Pastore)

Seat Music Awards 2021, 2ª puntata/ Diretta e scaletta cantanti: Gué 'senza parole'

I Pinguini Tattici Nucleari ai Seat Music Awards

C’è grande attesa per i Pinguini Tattici Nucleari ai Seat Music Awards in onda stasera 9 settembre 2021. Questi sei ragazzi lombardi hanno deciso di riunirsi e suonare insieme proprio in quel di Bergamo ormai 11 anni fa, sul finire del 2010, basando il loro peculiare e buffo nome, stando a quanto dichiarato da loro, sull’omonima birra scozzese prodotta a partire dal 2009 dal birrificio BrewDog.

Quanto ci sia di vero in tutto questo, non si sa, ciò che è certo è che i Pinguini hanno faticato non poco per far riconoscere il loro indubbio talento, facendo risplendere prima in eventi minori, anche esteri, poi in manifestazioni più rilevanti come il concertone del Primo Maggio 2019 nella capitale, in piazza San Giovanni in Laterano; ma sono esplosi definitivamente con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2020, con la canzone Ringo Starr, la quale valse loro il terzo posto sul podio dell’Ariston.

40 anni di Maledetta primavera, Loretta Goggi/ Chi è l'autore, significato e censura

Da lì la loro fama non ha fatto altro che crescere e, proprio in questi giorni, hanno festeggiato con una giornata piscina il prestigioso traguardo del triplo platino per i brani Ridere e Ferma a guardare, quest’ultimo prodotto in featuring con Ernia, anch’egli presente nello scatto.

Pinguini Tattici Nucleari, i progetti futuri

Sul finire di luglio scorso i Pinguini Tattici Nucleari hanno partecipato all’edizione 2021 dei Battiti Live, riscuotendo un ottimo successo col loro brando Scrivile scemo. Tra i progetti futuri, oltre al SEAT Music Awards previsto per settembre, vi sono anche le molteplici date del loro tour, i biglietti sono ancora disponibili per la vendita online, con l’eccezione delle date di Roma e Firenze dell’1 e del 6 ottobre 2021, attualmente in sold out.

Questi ragazzi sono tanto talentuosi quanto discreti, non sono molti gli scoop che li riguardano, ma vanno certamente tenuti d’occhio perché si aspettano altri brani di successo e dischi di platino nel loro futuro. Sicuramente il loro successo non si arresterà anche perché ogni canzone che propongono ci mette poco a diventare un fenomeno virale.

Video il video della hit “Scrivile scemo” dei Pinguini Tattici Nucleari





© RIPRODUZIONE RISERVATA