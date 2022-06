Pinguini tattici nucleari/ “Giovani Wannabe” altro successo virale

Con “Giovani Wannabe“, i Pinguini Tattici Nucleari portano sul palco del Tim Summer Hits la loro nuova canzone, che parla di chi è riuscito a conquistarsi un posto nel mondo. La band si conferma ancora una volta capace di far presa su una fetta di pubblico che costituisce una fanbase fidata, nonostante mantenga un basso profilo sulla vita privata. Certa dell’apprezzamento dei fan infatti, la band dichiara infatti “Quanto è bello essere una band in un mondo di solisti”. “Noi non siamo grandi animali estivi, ma abbiamo voluto provare per una volta con una canzone che ci sembrava adatta all’estate, perchè comunque il tema del viaggio è intrinsecamente estivo, abbiamo voluto farla uscire in questo periodo, che non vuol dire necessariamente partecipare al campionato” ha dichiarato Riccardo Zanotti, frontman della band. Si conferma la capacità della band di creare brani con uno stile del tutto personale, che raccontano emozioni reali, concrete, ma con metafore semplici. Giovani Wannabe ha un suono fresco, energico, pieno. “Ci sono anche tematiche che non siamo pronti ad affrontare”, ammette la band, riferendosi alla nostalgia e alla malinconia, al sentirsi uniti in un progetto corale dentro un mondo di individualisti. Generalmente la parola Wannabe ha una connotazione negativa, ma qui è vista con un’accezione positiva, sottolineando la forza di chi, incapace di essere visto per come realmente è, riesce invece, con impegno, a piegare il mondo al suo volere, a prendersi le attenzioni dovute ed essere finalmente riconosciuto. La canzone è un invito a compiere un viaggio, metaforico e reale, con un accenno sfumato all’amore ed è dedicata ai giovani, definiti dalla band “anime viaggiatrici”.

I Pinguini tattici nucleari sono un gruppo musicale formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo. Raggiungono il successo nel 2020, partecipando al 70esimo Festival di Sanremo, concorrendo col brano Ringo Starr e arrivando terzi. All’esordio erano una band di genere christian death metal, ma poi hanno cambiato decisamente stile assestandosi sul pop e l’indie. Il loro primo EP risale al 2012, un album autoprodotto, ma la consacrazione avviene ovviamente con il Festival di Sanremo. La notorietà consente loro di mettere a segno un sold out dietro l’altro. Dopo lo stop della pandemia sono infatti tornati ad esibirsi dal vivo con una tournèe di tre mesi, intervallata dalla loro partecipazione al Tim Summer Hits del 24 giugno.

