Pino Daniele a Star in the Star, chi è?/ Claudio Amendola detective indaga sulla sua identità

Pino Daniele è ritornato sulle scene, con l’esibizione dell’interprete misterioso all’interno del programma Star in the Star. L’interprete misterioso ha interpretato magistralmente una versione della canzone “Yes I know my way” interpretando il cantautore in maniera molto precisa sia esteticamente (sempre con capelli grigi e chitarra in mano) che vocalmente con un’ottima padronanza vocale e uno spiccato accento napoletano.

Complice l’energia della canzone interpretata l’esibizione ha avuto un grande successo tra il pubblico in studio e anche da parte della giuria. Claudio Amendola dopo la sua interpretazione ha infatti commentato: “Ho fatto benissimo a salvarlo, evidentemente questo pezzo lo ama particolarmente, gli è piaciuto e si è divertito, ha messo un sacco di grinta in più”, anche Marcella Bella ha apprezzato l’esibizione: “ Se l’è cavata molto bene”, mentre Andrea Pucci ha espresso la sua opinione discordante: “Non voglio essere bastian contrario, ma alcune performance precedenti secondo me sono state meglio di quella di questa sera” guadagnandosi i fischi del pubblico e della sua collega Marcella Bella.

Chi è Pino Daniele a Star in the Star?, un altro indizio per scoprire la sua identità

Anche per Pino Daniele, Ilary Blasi ha dato un suggerimento ai giudici per riuscire a scoprire chi si nasconde dietro la figura del cantautore napoletano, l’indizio, sempre della categoria Memories, mostra una foto di una mamma con due bambini con lo sfondo della città di Napoli. Claudio Amendola, nei panni di detective ha detto: “Si possono capire alcune cose. La signora è decisamente anni ’60 quindi il bambino è nato nei primi cinque anni degli anni ’60, secondo me siamo nel Golfo di Napoli; quindi potremmo escludere artisti napoletani nati dopo […] penso che abbia più o meno la mia età. Secondo me è Carlo Buccirosso”. L’ipotesi di Claudio non convince Marcella Bella che ha commentato: “Sotto c’è un napoletano verace, non c’è dubbio, io insisto c’è Finizio” mentre Andrea Pucci azzarda: “Sergio Friscia”, anche Ilary Blasi ha voluto azzardare un nome: Sal Da Vinci.

Questo è già il secondo indizio per i giudici e il pubblico sulla vera identità di Pino Daniele, nella puntata precedente infatti la presentatrice ha mostrato un altro indizio sulla sua vera identità: una scarpa da prete, che ha mandato i giudici molto in confusione su quale potesse essere la vera identità.

Pino Daniele supererà la semifinale di Star in the star?

Nelle scorse puntate Pino Daniele ha dovuto affrontare uno show-down a tre tra Mina, Madonna e Pino Daniele in cui ha cantato “Quanno chiove” riuscendo a salvarsi. Adesso la sfida tra i concorrenti si fa sempre più accesa e probabilmente se la nuova esibizione di Pino Daniele non dovesse convincere al 100% i giudici la prossima identità ad essere scoperta all’interno di Star in the star potrebbe essere proprio lui, ma se dovesse replicare l’intensità e la grinta manifestata durante l’ultima puntata, sicuramente Pino Daniele potrebbe volare in finale e, magari, vincerla.

