Pino Daniele “Star in the star”, Chi è?/ Un indizio aiuta a scoprire l’identità misteriosa…

Le ultime esibizioni di Pino Daniele a Star in the Star

Pino Daniele conquista il pubblico anche a Star in the star, il celebre cantautore è infatti stato interpretato in maniera estremamente coinvolgente e precisa: capelli bianchi e look sul grigio, la chitarra in mano e la sua asia dismessa. Durante la scorsa puntata l’interprete di Pino Daniele ha dovuto interpretare la sua celebre canzone Je so’ pazzo. La canzone è stata eseguita in maniera quasi perfetta dall’interprete che ha un ottimo accento napoletano e una buona manualità nel fingere di suonare la chitarra concedendosi anche a qualche tratto di interpretazione personale.

L’interpretazione ai giudici però non è piaciuta troppo che hanno trovato il movimento del cantante troppo macchinoso, dopo queste accuse il cantante ha replicato “Pino aveva il ritmo dentro, non si muoveva sul palco”, “Pino però, non aveva una gestualità monocorde” ha ribattuto Claudio Amendola.

La giuria su Pino Daniele ancora non si è sbilanciata troppo, il format del programma non è certo d’aiuto in questo, i giudici infatti, non possono avvicinarsi ai cantanti e quando questi parlano la loro voce è falsificata.

Durante la scorsa puntata però la giuria ha avuto modo di ricevere un indizio in merito alla sua vera identità: una scarpa da prete, dopo questo indizio Andrea Pucci ha ironizzato: “Ho capito chi è… Don Matteo!”, mentre Marcella Bella rimane della sua opinione: secondo lei l’interprete misterioso è Gigi Finizio, per via del suo accento napoletano. Claudio Amendola, dopo aver visto l’indizio ha azzardato un’ipotesi: “Paolo Conticini, perché da piccolo voleva fare il prete”.

