Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi/ La scomparsa poco dopo la rottura (Grande amore)

Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi sono i protagonisti di questa nuova puntata di “Grande Amore”, il docureality di casa Rai condotto da Carla Signoris. Il cantante Pino Daniele, scomparso prematuramente nel 2015, è stato a lungo legato a Fabiola Sciabbarrasi, con la quale ha condiviso una storia d’amore travolgente. Il percorso della coppia verrà raccontato nell’approfondimento amoroso della Signoris, alla ricerca di nuovi spunti per divulgare i valori di un vero e proprio grande amore. L’artista napoletano, come accennato sopra, è venuto a mancare nel 2015, a causa di un infarto, poco tempo dopo la rottura con Fabiola Sciabbarrasi. Benché non stessero più insieme, la modella ha dovuto fare i conti con una perdita veramente dolorosa e inattesa. Un vuoto che l’ex compagna di Pino Daniele sembra aver colmato nel 2019, ritrovando il proprio equilibrio sentimentale insieme ad un altro uomo.

Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi, quando la musica incontra la bellezza

Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi hanno vissuto una grande storia d’amore, benché ad un certo punto i sentimenti fossero arrivati al capolinea. Come detto, dal 2019, l’ex di Pino Daniele sembra aver trovato una certa serenità dal punto di vista sentimentale, anche se ancora oggi la morte dell’ex compagno risulta un duro colpo da digerire. La Sciabbarrasi entra in contatto con Pino Daniele da giovane, dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. La classe 1968, in realtà, aveva cominciato a lavorare come modella da ragazzina. Fin da piccola, infatti, aveva studiato portamento e grazie anche alla pressione della madre, è riuscita a trovare le giuste motivazioni e la costanza necessaria per farsi spazio nel campo della moda. Così molto presto Fabiola si fa notare dai big del settore, facendosi strada.

Fabiola Sciabbarrasi, carriera conclusa dopo l’incontro con Pino Daniele

L’ex compagna di Pino Daniele ha avuto una carriera piuttosto importante nella moda. Grazie alla sua bellezza ha sfilato su passerelle di importanza mondiale, indossando brand prestigiosi come Armani e Versace. Ciò che in molti non sanno è che la sua carriera si sia conclusa poco dopo essersi fidanzata con Pino Daniele. Alcuni sostengono che il cantante napoletano fosse una persona piuttosto gelosa, altri invece sottolineano il desiderio di Fabiola di volersi dedicare alla famiglia e alla sua relazione con il cantautore. Così dopo un inizio sfavillante, la Sciabbarrasi ha deciso di rinunciare al suo sogno, pur entrando a far parte nel mondo delle consulenze di produzione artistiche proprio per i canali della televisione nostrana.



