Pino Daniele, la dedica della figlia Sarà commuove il web/”8 anni senza di te sono..”

Pino Daniele veniva a mancare 8 anni fa, oggi: il ricordo social

In data odierna, 4 gennaio 2023, ricorre l’anniversario della morte di Pino Daniele, cantautore, musicista e caposcuola della musica di Napoli nonché uno dei più grandi artisti degli anni Settanta e Ottanta. Era il primo tra i sei figli di un modesto lavoratore portuale e molto presto aveva un approccio con lo studio della musica da autodidatta e a soli 12 anni aveva contatto diretto con il pubblico. Pino Daniele nasce quindi artista e veniva a mancare otto anni fa, il 4 gennaio 2015, gettando nello sconforto le persone a lui più vicine oltre ai fan e ai colleghi stimati. Non a caso in data odierna desta commozione generale via social la dedica rilasciata da Sara, che ricorda il compianto padre d’arte Pino Daniele, in un post condiviso con il popolo del web.

Si tratta di uno stato commosso dove oltre ad una lettera figura una foto che immortale papà e figlia d’arte. La lettera é dalle parole pregne di dolore che la giovane prova al pensiero di aver perso il padre artista quando lei avrebbe avuto più bisogno della presenza della figura paterna, negli anni della crescita.

La dedica in memoria di Pino Daniele

“Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. – si legge tra le righe della dedica social che Sara Daniele, oggi promotion manager della casa discografica Sony Music Italy- condivide in rete, al ricordo di Pino Daniele-. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento”. Il messaggio commosso destinato a Pino Daniele, poi, prosegue: “Mi manchi sempre. Il 4 gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai”. Poi, emergono le parole della speranza maturata dalla giovane: “’Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori’– Lo spero Pà”.

