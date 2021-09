Pino Daniele “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Il web punta su Sal Da Vinci

Pino Daniele a “Star in the star”: la giuria ipotizza Gigi Finizio o Dario Bandiera

Pino Daniele è uno dei cantanti imitati a “Star in the star”, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nel corso della prima puntata il misterioso artista che si nasconde dietro la maschera del celebre cantante napoletano ha interpretato il brano “A me piace ‘o blues”. La sua interpretazione ha convinto i tre giudici, Claudio Amendola, Marcella Bella e Pucci. “Chiunque ci sia dietro questa maschera è un uomo che ha un’anima che parla d’amore e quindi gli faccio i miei complimenti”, ha detto il comico milanese. “

Imitare questo tipo di voce è difficilissimo. Pino Daniele aveva molto feeling, una voce sottile e lui l’ha fatta benissimo”, ha aggiunto Marcella Bella. Per Marcella Bella la star nella star potrebbe essere Gigi Finizio, ma è stato fatto anche il nome di Dario Bandiera.

Chi è Pino Daniele a “Star in the star”? Le ipotesi e indizi sul web

Anche sui social sono circolate molte ipotesi su chi sia la celebrità che si nasconde dietro la maschera di Pino Daniele a “Star in the star”. Tra i nomi più ricorrenti spicca quello di Salvatore Da Vinci: “Pino Daniele è sicuramente napoletano, potrebbe essere Sal Da Vinci”, è il commento di un utente su Twitter a cui fanno eco molti altri. Ma sul web sono stati fatti altri nomi: Andrea Sannino, Sergio Friscia, Fausto Leali, Sergio Assisi e Pino Insegno.

Ovviamente non tutti sono rimasti impressionati dall’imitazione e non sono mancati commenti ironici: “Più che Pino Daniele, mi ricorda Bruno Lauzi” e “A me più che Pino Daniele pare Beppe Grillo”. E ancora: “Jon Snow dopo 40 anni di prigionia”. Ora bisognerà aspettare la seconda esibizione per raccogliere nuovi indizi sulla star che si nasconde dietro i panni di Pino Daniele?

