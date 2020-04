Pino Quartullo: “mai tradito Elena Sofia Ricci”/ “La lasciai, ma non per altre donne”

Pubblicità

Pino Quartullo replica ad Elena Sofia Ricci spiegando di non averla mai tradita durante la loro storia d’amore. Attore, sceneggiatore e regista, Pino Quartullo, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, risponde ad Elena Sofia Ricci che, in un’intervista rilasciata allo stesso settimanale, aveva dichiarato: “anche quando ero legata a Pino Quartullo intuivo che, non era portato, in quel periodo, per la fedeltà”, lasciando intendere di aver sempre pensato di essere stata tradita. Dopo aver letto tali parole, Pino Quartullo ha smentito di aver tradito Elena Sofia Ricci spiegando di averla lasciata solo perchè, in quel periodo, non si sentiva pronto per la vita di coppia. I due attori sono stati insieme dal 1995 al 1997 diventando genitori di Emma che debutta come attrice in Vivi e lascia vivere interpretando la madre da giovane. Una storia intensa finita per motivi diversi dal tradimento. “La lasciai, fu doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia” – ha spiegato Quartullo a Oggi. “Finchè sono stato con lei non ho sfiorato altre donne, non c’è mai stata una lite di gelosia”, aggiunge.

Pubblicità

PINO QUARTULLO: “CON ELENA SOFIA RICCI RAPPORTI SPLENDIDI”

Pino Quartullo non immaginava che Elena Sofia Ricci pensasse di essere stata tradita durante la relazione che hanno avuto. “Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perchè avevo un’altra. Io sono fedele per natura e, poi, tradire è faticoso: bisogna mentire ed io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero”, ha spiegato ancora. Con l’ex compagna, poi, svela di aver avuto un chiarimento in merito al presunto tradimento, ma aggiunge: “non dev’essere affatto gradevole per mia figlia leggere che suo padre era infedele alla madre“. Oggi, tra Pino Quartullo ed Elena Sofia Ricci i “rapporti sono splendidi”. Quando l’attore si è sposato con la sua attuale compagna, la giornalista Margherita Romaniello, ha invitato alle nozze sia la Ricci che la madre di quest’ultima. L’attore, inoltre, confessa di essere felice per il debutto della figlia Emma come attrice. E sulla moglie Margherita, infine, dice: “abbiamo un rapporto splendido, speciale. Ci siamo conosciuti un 8 novembre e ci siamo sposati l’8 aprile. L’otto è il numero dell’infinito e all’infinito vorrei vivere con lei“, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA