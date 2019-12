Pintus, proposta di matrimonio a Michela Sturaro/ “So che staremo insieme per sempre”

Angelo Pintus torna in tv con lo spettacolo Pintus @Ostia antica trasmesso venerdì 13 dicembre 2019 in replica su Italia 1. Uno spettacolo imperdibile, un one-man-show all’insegna del grande spettacolo presso la splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, dove Pintus mette in mostra il suo sfaccettato talento, alternando comicità, imitazioni, musica, canto e ballo. Uno show dedicato alla moglie Michela Sturaro che ha chiesto in sposa con una proposta di matrimonio assolutamente sorprendente andata in scena durante uno spettacolo tenutosi presso l’Arena di Verona. Si tratta del Pintus@Arena 2016 all’Arena di Verona, lo show trasmesso su Italia 1 che ha visto il comico triestino emozionare tutti i telespettatori e il pubblico con una inaspettata proposta di matrimonio. Per realizzare questa bellissima sorpresa alla compagna Michela Sturaro, Pintus si è fatto aiutare anche dal pubblico dell’Arena a cui sono stati consegnati dei cartoncini colorati di bianco e rosso che, uniti tutti insieme, formano un enorme cuore.

Pintus proposta di matrimonio alla fidanzata Michela Sturaro

Una location perfetta come l’Arena di Verona ha fatto da cronica alla bellissima proposta di matrimonio di Angelo Pintus alla compagna Michela Sturaro. “Volevo fare questa cosa da un sacco di tempo ma volevo che fosse indimenticabile, lo farò una sola volta perchè so che staremo insieme per sempre, perchè so che quando mi sveglio al mattino e ti vedo sono molto più felice di quando mi sono addormentato” ha detto il comico triestino in ginocchio dinanzi alla sua amata, mentre il pubblico dell’Arena componeva un grande cuore con cartoncini colorati di bianco e rosso. Tanta commozione da parte della compagna Michela Sturato che, incredula, ha risposto di si tra gli applausi (e le lacrime) del pubblico. La proposta di matrimonio ha fatto emozionare tutto il pubblico presente all’Arena di Verona, ma anche quello che ha seguito lo show da casa su Italia 1.

Pintus: “ l’amore e’ prendersi per mano e passeggiare insieme”

Il giorno dopo la messa in onda, infatti, Pintus ha scritto un lungo posto sui social: “Mi sono svegliato pensando a qualcosa da scrivere.. Per ringraziare tutti voi per i messaggi, per avermi guardato su Italia1, per essere venuti all’Arena..Ho capito che lo spettacolo si vi e’ piaciuto, ma il finale forse un po’ di piu’.. E Sono felice di questo.. In un momento dove tutti criticano con cattiveria qualsiasi cosa, in un momento dove sembra sia svanito tutto cio’ che ci ha fatto sognare da bambini, in un momento dove ci si crede troppo fighi per alcune cose per poi ritrovarsi soli in un’eta’ che non fa sconti.. Eccomi qui.. “perche’ l’amore non e’ rincorrersi di notte, l’amore e’ prendersi per mano e passeggiare insieme”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA