Pinuccia di Uomini e Donne insieme alla nonna di Fedez/ Foto con dedica: “Persona meravigliosa”

Pinuccia di Uomini e Donne incontra la nonna di Fedez: cos’è accaduto?

Cosa ci fa Pinuccia di Uomini e Donne insieme alla nonna di Fedez? È ciò che molti si stanno chiedendo dopo aver visto la storia pubblicata dall’ex dama del Trono Over sul suo profilo Instagram. Nello scatto in questione, Pinuccia abbraccia la nonna di Fedez e entrambe sorridono alla telecamera. Le due donne sembrano essere in confidenza, ma non è chiaro se si conoscano o se Pinuccia l’abbia incontrata per caso.

L’unica cosa che affianca la foto è una frase scritta dall’ex dama: “Persona meravigliosa”, parole ovviamente dedicate alla nonna di Fedez. Il loro incontro potrebbe però essere stata una conseguenza dei nuovi progetti musicali di Pinuccia. Qualche settimana fa, la dama ha annunciato il suo esordio nel mondo musicale con un singolo dal sapore estivo, dedicato a Uomini e Donne.

Pinuccia di Uomini e Donne e il nuovo progetto musicale: le novità

“Presenta il suo primo singolo dal titolo “Uomini e Donne”, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale”, si legge nel posta che annuncia il nuovo progetto di Pinuccia, immortalata proprio durante l’incisione del brano. Magari proprio la promozione del singolo, la cui uscita è a quanto pare imminente, potrebbe aver portato l’ex dama di Uomini e Donne ad incontrare la nonna del noto rapper italiano.

