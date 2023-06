Pinuccia di Uomini e Donne: “Tornare nel programma? Perché no”/ “Tina Cipollari? Non ho rancore”

Pinuccia di Uomini e Donne e l’addio alla trasmissione

Pinuccia è stata una protagonista di Uomini e donne. Con le sue discussioni con Tina Cipollari ha animato molte puntate della trasmissione prima della scelta di Maria De Filippi di mettere fine alla sua esperienza nel programma dove ha conosciuto Alessandro con cui sperava di avere una storia. Tra i due, però, c’è stata solo un’amicizia e, attualmente, Pinuccia svela di sentirlo spesso. Nonostante l’addio al dating show di canale 5, Pinuccia ricorda con gioia l’esperienza nel programma a cui ha partecipato dopo essere stata iscritta dagli amici, ma quali sono i ricordi più belli di Pinuccia a Uomini e Donne? “Aver conosciuto Maria, le esterne con Alessandro e il concerto di Vasco Rossi”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine di Lorenzo Pugnaloni.

Nel corso dell’intervista, Pinuccia ha parlato anche di Tina Cipollari e delle numerose discussioni avute con lei. Oggi, però, tutto sembra passato: “Non ho mai capito perché e di Tina non penso nulla, non ho rancori”, dice l’ex dama.

Pinuccia e la canzone dedicata a Uomini e Donne

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Pinuccia non si è fermata e ha deciso di tuffarsi in nuovi progetti come quello della musica. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, sta per debuttare come cantante con un singolo dal titolo “Uomini e Donne”, ma come nasce l’idea di fare una canzone?

“E’ nata così, per divertimento, amo la musica e mi piace cantare e ballare”, ha spiegato a Lollo Magazine. Pinuccia, dunque, non si ferma un attimo e, con una grande energia, lancia il seguente messaggio: “Non è mai troppo tardi per vivere nuove esperienze e nuove emozioni”.

