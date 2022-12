Pinuccia, lite con Alessandro a Uomini e Donne/ Maria perde la pazienza e…

Pinuccia contro tutti a Uomini e Donne

Lite senza precedenti a Uomini e Donne nel corso della puntata del 12 dicembre. Tutto nasce dalla richiesta di Pinuccia che chiede ad Alessandro di essere sincero nei suoi confronti. Pinuccia non tollera più l’atteggiamento di Alessandro chiedendogli di ricambiare i sentimenti. “Sei un falso. Perchè mi hai voluto a Bari? Perchè mi chiami?“, chiede una furiosa Pinuccia. “Ti chiamava mesi fa, ora non ti chiama più”, sbotta Maria De Filippi. “Devi capire che Alessandro non vive le tue stesse cose tue e non puoi fargliene una colpa se non ricambia. Alessandro fregatene. Hai 92 anni e ti devi ancora arrabbiare?”, aggiunge ancora Maria provando a riportare la calma in studio.

La conduttrice accompagna, poi, al proprio posto Pinuccia che rivolgendosi nuovamente ad Alessandro, visibilmente molto agitato, chiede: “Ti piaccio?”, “No”, è la risposta secca di Maria De Filippi mentre Tina e Gianni sono pronti ad intervenire.

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Pinuccia

L’atteggiamenti insistente di Pinuccia che, da Alessandro, vorrebbe un rapporto diverso da quello amichevole, fa perdere la pazienza anche a Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Ma come ti permetti di definire Alessandro falso? E’ la persona più perbene che c’è in questo studio”, sbotta Gianni. Più incisiva Tina: “Sei una strega. Lo stai facendo sentire male”, sbotta la bionda opinionista. “Sono otto mesi che fai questa domanda e otto mesi che ti dice che non vuole una storia con te”, aggiunge l’opinionista.

Un atteggiamento, quello di Pinuccia, che non è piaciuto affatto alla De Filippi che, per tutto il tempo, è rimasta al centro dello studio per controllare la situazione. Quello di oggi, potrebbe essere l’ultimo appuntamento con Pinuccia in studio. Dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che la dama non abbia partecipato alle successive registrazioni.

