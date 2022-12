Pinuccia lascia Uomini e Donne?/ Anticipazioni bomba: la scelta di Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e Donne: arriva l’addio di Pinuccia?

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate di Uomini e Donne con l’inaspettato addio di Pinuccia, la dama di Vigevano che, all’inizio della stagione è stata la protagonista di infuocate discussioni con Tina Cipollari. Pinuccia, dalla scorsa stagione del dating show di canale 5, ha creato un rapporto di amicizia con Alessandro con cui, tuttavia, vorrebbe una vera relazione. Da parte sua, Alessandro ha più volte ribadito di essere solo alla ricerca di un’amicizia non riuscendo a chiuderle totalmente la porta.

Nelle puntate trasmesse diverse settimane fa, l’atteggiamento di Pinuccia ha fatto perdere la pazienza anche a Maria De Filippi che, pare, in una delle puntate che andrà prossimamente in onda, tornerà a rimproverare Pinuccia per il suo atteggiamento. Secondo le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dunque, pare che l’addio definitivo di Pinuccia alla trasmissione, potrebbe essere dietro l’angolo.

Pinuccia via da Uomini e Donne?

Pinuccia, secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni di “Uominiedonneclassicoeover” è stata assente nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne e ciò potrebbe indicare la scelta di non tornare. “On teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro (Rausa)”, segnala Lorenzo Pugnaloni.

Maria De Filippi, dunque, avrà deciso di non far tornare più Pinuccia o sarà stata una scelta di quest’ultima? Una domanda a cui, per il momento, non sembrerebbe esserci una risposta certa. Prima della pausa natalizia, tuttavia, dovrebbe essere trasmessa la puntata con una forte discussione tra la stessa Pinuccia e Tina Cipollari.

