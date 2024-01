Pinuccio “Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto come in Beautiful”/ “Per chi si espone come loro…”

A Il Messaggero Pinuccio ha ricordato il momento, rievocando l’accaduto del dettaglio: “Mi sono sentito in pericolo una sola volta, cinque o sei anni fa, quando mi muovevo per un servizio nella zona del tarantino. Qualcuno mi spedì un proiettile a casa. Fu solo un avvertimento: se vogliono uccidere, quelli uccidono”. Raccontando la sua avventura nel tg satirico, Pinuccio aveva così raccontato la felicità nel ricoprire il ruolo a Striscia da diversi anni. “Va molto bene, è una cosa che mi piace, è un lavoro che mi piace e poi per chi come me si occupava di satira sul web, lavorare con Antonio Ricci credo sia un punto di arrivo importante ed anche bello e stimolante”.