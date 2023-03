Pio e Amedeo, la battuta su Madame imbarazza Gigi D’Alessio/ “Imbroglio sul vaccino…”

Pio e Amedeo: il siparietto con Gigi D’Alessio

Pio e Amedeo, durante la prima puntata della nuova edizione di Felicissima Sera, hanno ospitato Gigi D’Alessio con cui, oltre a far cantare e ballare tutto lo studio, hanno dato vita ad un siparietto ricco di battute. I due comici pugliesi hanno provato a trasformare il cantautore napoletano in un radical chic lasciandosi andare anche ad una serie di battute sulla sua vita privata. La trasformazione è partita dal look. In studio è così arrivata una rella con una serie di abiti da far indossare a D’Alessio. “Questa è la rella di Francesco De Gregori, però per te si chiama Anna-rella”, ha commentato Amedeo facendo riferimento ad Anna Tatangelo.

Pio D’Antini, invece, si è lasciato andare ad una battuta sulla vita privata del cantautore. “Ogni sette otto anni cambi le fidanzate, come le macchine…”, le parole di Pio a cui D’Alessio ha risposto con una promessa per la sua attuale fidanzata Denise Esposito che lo ha reso padre del piccolo Francesco – “Prometto che non cambierò mai più fidanzata”. I due comici pugliesi non si sono fermati qui perchè si sono poi lasciati andare ad altre battute coinvolgendo anche Madame.

Pio e Amedeo, la battuta su Madame

Tra una battuta e un’altra sulla vita privata di Gigi D’Alessio, Pio e Amedeo hanno poi commentato la scelta del cantautore pugliese di presentarsi al pubblico con il proprio nome. I due comici fanno così notare a D’Alessio che, con un nome d’arte, si potrebbero evitare diversi grattacapi.

“Adesso potresti usare un nome d’arte… Hai visto Madame? Il nome d’arte ti permette anche di fare l’imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu? Ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance”, le parole di Pio e Amedeo in riferimento al caso dei vaccini che ha coinvolto Madame in occasione del Festival di Sanremo 2023. Di fronte alle parole di Pio e Amedeo, D’Alessio ha sorriso limitandosi a chiudere l’argomento con un “esatto”.

