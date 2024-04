Pio Savelli e Noemi, coppia La Pupa e il Secchione/ “Tornando indietro non me lo prenderei”: cambio in vista?

La formazione della coppia Pio Savelli e Noemi a La Pupa e il Secchione 2024

Pio Savelli e Noemi sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2024, il programma condotto da Enrico Papi in prima serata su Italia 1. Durante la prima puntata del divertente esperimento che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe e quello dei secchioni abbiamo assistito alla presentazione delle Pupe e dei Secchioni con la formazione delle coppie di concorrenti di questa stagione. Tra questi c’è anche Pio Savelli. Il secchione che si è presentato così al cast di Pupe: “sono Pio Savelli ho 21 anni , vengo da Foggia e sono un secchione. Nella vita sono uno studente di doppia laurea: studio giurisprudenza e belle arti e sono appassionato di letteratura greca e latina. Scrivo libri di filosofia narrativa e anche un poema allegorico didascalico e baso la mia esistenza sulla teoria dell’humanitas sia in senso greco che latino, specialmente quella greca e ciceroniana”.

Andrea Valenza e Camilla, coppia La Pupa e il Secchione/ Lei: "E’ un caso totalmente disperato"

Camilla non ha capito nulla, ma Noemi si prenota subito e decide di puntare tutto su di lui. Il secchione è entusiasta: “credo abbia visto in me un secchione abbastanza preparato per poterla invogliare a studiare”.

Pio Savelli e Noemi: incomprensioni a La Pupa e il Secchione 2024

Durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione 2024 nascono però le prime incomprensioni tra Pio Savelli e Noemi. Proprio la Pupa in puntata dopo le parole di Enrico Papi “andava tutto bene, ma ad un certo punto si sono creati dei dissapori e incomprensioni” commenta “è partita a bomba in bene e male!”. Ma cosa è successo? La Pupa lamenta la mancanza di carattere del secchione: “le persone che meno sopporto nella mia vita sono quelle che non hanno opinioni. Ogni volta che gli chiedo qualcosa lui non ha una opinione personale, è piatto. Non ci conosciamo, farci due chiacchiere prima di dormire…”.

Pestarino e Annalisa, coppia La Pupa e il Secchione/ Lui è entusiasta "tanta roba", ma lei?

Dal canto suo Savelli replica: “lei parla h24 con tutti e di certo non puoi aspettarti che ti stia dietro”, ma la Pupa ribatte “tu ti metti con il cuscino in faccia e sei morto tra un pò, preferisco che mi dica sei antipatica, non sopporto come parli”. Da parte del secchione è tutto apposto: “mi sento apposto con la coscienza”, ma Noemi lamenta la possibilità di poter cambiare partner: “tornando indietro non me lo prenderei”. Cosa succederà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA